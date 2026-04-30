Politico: Πόσα καύσιμα μας έχουν απομείνει; Το επικίνδυνο «κενό γνώσης» της Ευρώπης εν μέσω πολέμου

Ενώ οι αεροπορικές εταιρείες καθηλώνουν αεροσκάφη και οι τιμές της ενέργειας καλπάζουν, η Ευρώπη έρχεται αντιμέτωπη με έναν απρόσμενο εφιάλτη.

Ο πόλεμος στο Ιράν δεν απειλεί μόνο τις προμήθειες μέσω των Στενών του Ορμούζ, αλλά αποκάλυψε και μια δομική αδυναμία της ΕΕ. Αυτή είναι πώς κανείς δεν γνωρίζει με ακρίβεια τα πραγματικά αποθέματα καυσίμων της ηπείρου.

Ένα κόστος 500 εκατομμυρίων ευρώ την ημέρα

Η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ήταν ξεκάθαρη: Η σύγκρουση κοστίζει στην ΕΕ σχεδόν μισό δισεκατομμύριο ευρώ καθημερινά λόγω των αυξημένων τιμών.

Σύμφωνα με το politico, παρά τα στρατηγικά αποθέματα που υπάρχουν «στα χαρτιά», η ορατότητα για το τι θα συμβεί μετά τον Ιούνιο είναι περιορισμένη. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο CEO της DHL, Tobias Meyer, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αποθέματα, αλλά δεν ξέρουμε πόσα από αυτά έχουν ήδη καταναλωθεί.

Η Ευρώπη έμαθε το μάθημά της από την εισβολή στην Ουκρανία το 2022 όσον αφορά το φυσικό αέριο. Σήμερα, υπάρχουν αυστηροί κανόνες που υποχρεώνουν τα κράτη να γεμίζουν τις αποθήκες τους στο 90%.

Διαβάστε ακόμα: Κινούμενα «επείγοντα περιστατικά» έχουν γίνει τα πατίνια: Γεμίζουν τα νοσοκομεία με τραυματίες

Στα υγρά καύσιμα όμως, όπως το ντίζελ, η βενζίνη και το καύσιμο αεριωθούμενων (κηροζίνη), η εικόνα είναι θολή, καθώς τα περισσότερα αποθέματα βρίσκονται σε χέρια ιδιωτικών εταιρειών.

Οι εταιρείες διστάζουν να αποκαλύψουν τα δεδομένα τους για να μην χάσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα. Ενώ, παράλληλα η Eurostat συχνά βασίζεται σε δεδομένα μηνών, τα οποία δεν αντικατοπτρίζουν την ταχύτητα των εξελίξεων σε περιόδους πολέμου.

Χαμηλά τα ευρωπαϊκά αποθέματα ακόμα και πριν τον πόλεμο

Τα αποθέματα φυσικού αερίου της Ευρώπης, ήταν ήδη σε χαμηλά επίπεδα πριν την επίθεση στο Ιράν, με μέσο όρο κάτω από το 30% της εθνικής ικανότητας λόγω των μεγάλων απολήψεων κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Η αναπλήρωση αυτών των αποθεμάτων εξαρτάται από την ενίσχυση των κινήτρων για τους εμπόρους, οι οποίοι γενικά προτιμούν να αντλούν αέριο σε αποθήκες το καλοκαίρι όταν οι τιμές πέφτουν, και να το πουλάνε το χειμώνα όταν οι τιμές ανεβαίνουν.

Διαβάστε ακόμα: Καιρός την Πρωτομαγιά: Πέφτει η θερμοκρασία έως και 13 βαθμούς - Πότε επιστρέφει η άνοιξη

Ωστόσο, ο πόλεμος στο Ιράν κινδυνεύει να αναστρέψει αυτή τη δυναμική, και οι προσπάθειες της ΕΕ να επιλύσει το πρόβλημα έχουν συναντήσει ανάμεικτες αντιδράσεις.

Η ανατροπή των παγκόσμιων αγορών ενέργειας που ακολούθησε τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ κινδυνεύει να διαταράξει αυτή τη δυναμική περαιτέρω.

Τα τάνκερ δεν εκτρέπονται πλέον στην Ασία από την Ευρώπη, αλλά απλά κατευθύνονται απευθείας εκεί από τη Δυτική Αφρική και τις ΗΠΑ, δήλωσε ο Σαρλ Κοστερούς, αναλυτής για το φυσικό αέριο στη εταιρεία έρευνας αγοράς Kpler.

Τι σημαίνει αυτό για τους πολίτες;

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο στατιστικό. Χωρίς ακριβή δεδομένα, οι κυβερνήσεις κινδυνεύουν να λάβουν αποφάσεις έκτακτης ανάγκης (όπως δελτίο στα καύσιμα ή περιορισμούς μετακινήσεων) βασισμένες σε λάθος πληροφορίες.

Αν και οι περισσότερες χώρες διαθέτουν τυπικά αποθέματα για 90 ημέρες, η «ομίχλη του πολέμου» καθιστά αδύνατο να γνωρίζουμε αν αυτά τα αποθέματα είναι προσβάσιμα και έτοιμα προς χρήση εδώ και τώρα. Η διαφάνεια στην ενεργειακή αγορά δεν είναι πλέον ζήτημα οικονομίας, αλλά ζήτημα εθνικής και ευρωπαϊκής ασφάλειας.

