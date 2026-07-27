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Εξοχική κατοικία: Ποιο ελληνικό νησί αποτελεί την top επιλογή για «ξένα πορτοφόλια»

Στον «αφρό» των επιλογών όσων ξένων ενδιαφέρονται για απόκτηση εξοχικής κατοικίας στην χώρα μας βρίσκεται ένα ελληνικό νησί, αλλά όχι από αυτά των Κυκλάδων.

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Παραλία στην Κρήτη
Παραλία στην Κρήτη | Unsplash
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Στον… «αφρό» των επιλογών όσων ξένων ενδιαφέρονται για απόκτηση εξοχικής κατοικίας στην χώρα μας βρίσκεται, ένα ελληνικό νησί, αλλά όχι από αυτά των Κυκλάδων.

Στην κορυφή των επιλογών των ξένων αγοραστών εξοχικής κατοικίας βρίσκεται φέτος το νησί της Κρήτης. Σύμφωνα με τα δεδομένα που συνέλεξε από το πελατολόγιό της η Elxis - At Home in Greece, κατά το 2026, το 1/3 των αγοραστών επιλέγει την Κρήτη για την απόκτηση εξοχικού.

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