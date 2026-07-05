Εξοικονομώ: Η τελευταία ευκαιρία του ΥΠΕΝ και οι πιέσεις για νέα παράταση

Η νέα προθεσμία που έδωσε το ΥΠΕΝ για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων «Εξοικονομώ» μπορεί να προσφέρει μια ακόμη ανάσα στους δικαιούχους, δεν φαίνεται όμως να βάζει τέλος στις αντιδράσεις του τεχνικού κόσμου.
Μηχανικοί και επαγγελματικοί φορείς, που εδώ και μήνες προειδοποιούν ότι τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες υλοποίησης των έργων, επιμένουν ότι το επιπλέον χρονικό περιθώριο δεν αρκεί και συνεχίζουν να ζητούν μεγαλύτερες παρατάσεις, κυρίως για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2025».
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