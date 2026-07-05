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Εξοικονομώ: Η τελευταία ευκαιρία του ΥΠΕΝ και οι πιέσεις για νέα παράταση

Ποια προγράμματα «Εξοικονομώ» αφορά η παράταση που έδωσε το ΥΠΕΝ για την ολοκλήρωσή τους. Νέα παρέμβαση μετά τη σχετική ανακοίνωση.

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exoikonomo
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
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Η νέα προθεσμία που έδωσε το ΥΠΕΝ για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων «Εξοικονομώ» μπορεί να προσφέρει μια ακόμη ανάσα στους δικαιούχους, δεν φαίνεται όμως να βάζει τέλος στις αντιδράσεις του τεχνικού κόσμου.

Μηχανικοί και επαγγελματικοί φορείς, που εδώ και μήνες προειδοποιούν ότι τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες υλοποίησης των έργων, επιμένουν ότι το επιπλέον χρονικό περιθώριο δεν αρκεί και συνεχίζουν να ζητούν μεγαλύτερες παρατάσεις, κυρίως για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2025».

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