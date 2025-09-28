Το «φιλόδοξο» επενδυτικό πρόγραμμα - μαμούθ των 10 δισ. ευρώ για την επανεκκίνηση του Σιδηρόδρομου

Η κυβέρνηση, μέσω του τομέα υπουργείου Μεταφορών, και ο νέος ΟΣΕ, ή αλλιώς «Σιδηρόδρομοι Ελλάδας», επιχειρούν επανεκκίνηση του ταλαιπωρημένου μέσου στην χώρα μέσω ενός επενδυτικού προγράμματος, ύψους 10 δισ. ευρώ για την προσεχή 10ετία, που κρίνεται ως «φιλόδοξο» από την αγορά λόγω των παθογενειών του παρελθόντος, των υπο-επενδύσεων και του δύσκολου εγχειρήματος ανάταξης του σιδηρόδρομου ώστε να γίνει ασφαλής και αξιόπιστος.

