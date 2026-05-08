«Φλερτάρει» με την κινητή τηλεφωνία η ΔΕΗ - Φουντώνει ο ανταγωνισμός στις τηλεπικοινωνίες

Την ένταση του ανταγωνισμού στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών πυροδοτεί η ΔΕΗ, με την συμμετοχή της στη δημόσια διαβούλευση για τη διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοφάσματος τις ζώνες των 900 MHz και 1800 MHz. Όπως όλα δείχνουν, καθώς ο Όμιλος προετοιμάζεται για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4 δισ. ευρώ κι ενώ δρομολογεί επενδύσεις ύψους 24 δισ. ευρώ, σχεδιάζει και να εμπλουτίσει την παρουσία της στην τηλεπικοινωνιακή αγορά, με στόχο να προσφέρει ολιστικές υπηρεσίες στους καταναλωτές.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από την αρμόδια Εθνική Αρχή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η ΔΕΗ ήταν μια από τις πέντε εταιρείες που συμμετείχαν στην δημόσια σχετική δημόσια διαβούλευση, η οποία είχε ξεκινήσει στις 2 Φεβρουαρίου και ολοκληρώθηκε χθες, 7 Μαρτίου 2026.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr