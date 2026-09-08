Μενού

Φοιτητική κατοικία: Ράλι διαρκείας +164% στην 10ετία - Τα ενοίκια και η τάση

Το ράλι των ενοικίων και η φοιτητική κατοικία. Η τάση, η ηλικία, οι επιφάνειες διαμερισμάτων και τα χαρακτηριστικά μίσθωσης.

Reader symbol
Newsroom
Ακίνητα στην Αθήνα
Ακίνητα στην Αθήνα | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Συνεχίζεται η εντυπωσιακή αύξηση των τιμών ενοικίασης φοιτητικών διαμερισμάτων τόσο στην Αθήνα όσο και σε πόλεις της περιφέρειας της Ελλάδας, καθώς η ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης φαίνεται να διευρύνεται.

Σύμφωνα με ανάλυση της Geoaxis, της πρώτης πιστοποιημένης εταιρείας εκτιμήσεων ακινήτων, η απουσία νέων κατασκευών προσιτού επιπέδου ενοικίασης και το φαινόμενο των βραχυχρόνιων μισθώσεων επιδρούν εξαιρετικά αρνητικά στην προσφορά φοιτητικών διαμερισμάτων.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ