Φοιτητική κατοικία: Ράλι διαρκείας +164% στην 10ετία - Τα ενοίκια και η τάση

Συνεχίζεται η εντυπωσιακή αύξηση των τιμών ενοικίασης φοιτητικών διαμερισμάτων τόσο στην Αθήνα όσο και σε πόλεις της περιφέρειας της Ελλάδας, καθώς η ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης φαίνεται να διευρύνεται.
Σύμφωνα με ανάλυση της Geoaxis, της πρώτης πιστοποιημένης εταιρείας εκτιμήσεων ακινήτων, η απουσία νέων κατασκευών προσιτού επιπέδου ενοικίασης και το φαινόμενο των βραχυχρόνιων μισθώσεων επιδρούν εξαιρετικά αρνητικά στην προσφορά φοιτητικών διαμερισμάτων.
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