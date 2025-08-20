Φοιτητική στέγη: Στο «κόκκινο» τα ενοίκια στην Αθήνα - Πόσα ζητούν οι ιδιοκτήτες

Απαγορευτικές είναι πλέον οι σπουδές για φοιτητές που θέλουν να μεταβούν σε σχολές εκτός των τόπων κατοικίας τους, με τα ενοίκια για διαμερίσματα να έχουν φτάσει σε χυδαία ύψη.

Σχετικά μίλησε στο MEGA η μεσίτρια Άννα Μοκάκου, θίγοντας αρχικά την τάση που επικρατεί από τους ιδιοκτήτες να ζητούν προπληρωμές με «μαύρα» ποσά από τους ενοίκους.

«Για τα "μαύρα" εμείς λέμε στους πελάτες να μην το κάνουν ποτέ. Πέραν του ότι δεν είναι νόμιμο, δεν τους διασφαλίζει σε καμία περίπτωση, αν έχουν κάποια διαφωνία με τον ενοικιαστή».

Τα ενοίκια στο «κόκκινο»

«Υπάρχουν άνθρωποι που λήγει το συμβόλαιό τους και τρέμουν τι θα τους ζητήσει ο ιδιοκτήτης. Υπήρχε μέχρι τώρα η νομική τάση να μην μπορούν να τους κάνουν έξωση αμέσως», συμπλήρωσε.

Όπως μεταδίδει η εκπομπή, οι τιμές για τα φοιτητικά ενοίκια σε κεντρικές φοιτητικές περιοχές του λεκανοπεδίου έχουν φτάσει στον «θεό», με τους ιδιοκτήτες να ζητούν πάνω από το μισό ενός βασικού μισθού, για έναν μέσο χώρο διαβίωσης.

Ενδεικτικά οι τιμές για ένα διαμέρισμα 65 τετραγωνικών:

Ζωγράφου: 540 ευρώ

Παγκράτι: 580 ευρώ

Εξάρχεια: 600 ευρώ

Αιγάλεω: 460 ευρώ

Κυψέλη: 500 ευρώ

Νίκαια: 500 ευρώ