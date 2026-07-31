Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Λήγει σήμερα η προθεσμία για τις αιτήσεις

Λήγει σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του στεγαστικού επιδόματος https://stegastiko.minedu.gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet.

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Σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, φέτος η χρηματοδότηση του προγράμματος έχουν αυξηθεί κατά 115% σε σχέση με το 2019, καθώς από 41,7 εκατ. ευρώ έχουν διαμορφωθεί φέτος στα 90 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το Υπουργείο Παιδείας προχωρά στην υλοποίηση του προγράμματος δημιουργίας νέων φοιτητικών κατοικιών, με στόχο την προσθήκη 8.600 νέων κλινών σε πανεπιστημιακές εστίες σε ολόκληρη τη χώρα, ενισχύοντας τις διαθέσιμες επιλογές στέγασης για τους φοιτητές.