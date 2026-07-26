Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Ποιοι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν έως 2.500 ευρώ - Πότε λήγουν οι αιτήσεις

Εκπνέει η προθεσμία για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, καθώς οι αιτήσεις λήγουν την Παρασκευή 31 Ιουλίου για το ακαδημαϊκό έτος 2025 - 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση για το επίδομα στο https://stegastiko.minedu.gov.gr, με κωδικούς TAXISNET.

Οι δικαιούχοι, όπως επισημαίενει η ΕΡΤ, είναι προπτυχιακοί φοιτητές Ανωτάτων ΑΕΙ και Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, όσοι σπουδάζουν για πρώτο πτυχίο και οι Έλληνες πολίτες ή οι πολίτες χώρας της ΕΕ.

Το ποσό κυμαίνεται από 1.500 έως 2.500 ευρώ ετησίως, ανάλογα με τον τόπο σπουδών.

Συγκεκριμένα, τα ποσά είναι τα εξής:

1.500€ για σπουδές εντός της ίδιας πόλης/περιφέρειας (ή Αττικής/Θεσσαλονίκης)

2.000€ για φοιτητές που σπουδάζουν σε άλλη πόλη εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης.

+500€ επιπλέον προσαύξηση (δηλαδή 2.000€ ή 2.500€ αντίστοιχα) σε περίπτωση συγκατοίκησης με άλλο φοιτητή σε ενοικιαζόμενο σπίτi

Σοφία Ζαχαράκη: «Στόχος να στηριχθούν ακόμη περισσότεροι φοιτητές και οι οικογένειές τους»

«Σε μια περίοδο που το στεγαστικό κόστος αποτελεί σημαντική πρόκληση για πολλές ελληνικές οικογένειες, στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα στους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας, μειώνοντας τα οικονομικά βάρη που συνοδεύουν τη φοίτηση και δημιουργώντας ίσες ευκαιρίες σπουδών για όλους. Με το άνοιγμα της πλατφόρμας για το στεγαστικό επίδομα, κάνουμε ακόμη ένα ουσιαστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, με στόχο να στηριχθούν ακόμη περισσότεροι φοιτητές και οι οικογένειές τους. Από το 2019, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αποδεικνύει ότι η φοιτητική μέριμνα αποτελεί σταθερή προτεραιότητα. Το στεγαστικό επίδομα δεν είναι απλώς μια οικονομική ενίσχυση, αλλά μια ουσιαστική συμβολή στον οικογενειακό προϋπολογισμό και μια επένδυση στη δυνατότητα κάθε νέου να σπουδάσει με αξιοπρέπεια, όπου κι αν βρίσκεται το Πανεπιστήμιό του.

Εφαρμόζοντας ένα Σχέδιο Δίκαιης Στήριξης της Φοιτητικής Στέγης, συνεχίζουμε πέραν της χορήγησης του στεγαστικού επιδόματος, να ανακαινίζουμε και να δημιουργούμε σύγχρονες φοιτητικές εστίες, ώστε κάθε φοιτητής να απολαμβάνει ένα αξιοπρεπές στεγαστικό περιβάλλον. Η πολιτική μας όμως, δεν σταματά εδώ. Στόχος είναι έως το 2030 να διπλασιάσουμε ουσιαστικά την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των φοιτητών, από το 7% στο 15%. Γιατί η στήριξη της νέας γενιάς, αποτελεί επιλογή ευθύνης και επένδυση στο μέλλον της Ελλάδας», δήλωσε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.