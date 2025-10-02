Forbes: Ο Έλον Μασκ έγινε ακόμα πλουσιότερος - Πόσο αυξήθηκε η περιουσία του

Οι αμερικανικές χρηματιστηριακές αγορές κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά τον Σεπτέμβριο, και μαζί τους εκτοξεύτηκε και η περιουσία των κορυφαίων δισεκατομμυριούχων του πλανήτη. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Έλον Μασκ, ο οποίος παραμένει για 17ο συνεχόμενο μήνα ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, με την καθαρή του περιουσία να αγγίζει τα 491 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η εκρηκτική άνοδος της μετοχής της Tesla κατά 33% μέσα σε λίγες εβδομάδες προσέθεσε 75,2 δισεκατομμύρια δολάρια στην περιουσία του Μασκ, φέρνοντάς τον μια ανάσα από το να γίνει ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία που θα ξεπεράσει το μισό τρισεκατομμύριο δολάρια. Μάλιστα, σύμφωνα με το Forbes, για λίγες ώρες η περιουσία του ξεπέρασε το ορόσημο των 500,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προτού υποχωρήσει ξανά στα 499,1 δισεκατομμύρια.

Σύμφωνα με το Forbes, στη δεύτερη θέση της λίστας βρίσκεται ο Λάρι Έλισον, συνιδρυτής της Oracle, με περιουσία 350,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Παρά την εντυπωσιακή αύξηση κατά 70,9 δισεκατομμύρια που κατέγραψε ο ίδιος, χάρη στην άνοδο 24% της μετοχής της Oracle, το χάσμα με τον Μασκ διευρύνθηκε στα 149 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η εικόνα αυτή δείχνει όχι μόνο την κυριαρχία του Μασκ στον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και το πώς η τεχνολογία και η καινοτομία συνεχίζουν να αναδιαμορφώνουν τον παγκόσμιο χάρτη του πλούτου.

Ο Μασκ, με τις Tesla και SpaceX, παραμένει σύμβολο της νέας εποχής, ενώ η συζήτηση για το αν θα γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του πλανήτη φαίνεται πλέον πιο επίκαιρη από ποτέ.