Forbes: Ο Έλον Μασκ έγινε ακόμα πλουσιότερος - Πόσο αυξήθηκε η περιουσία του

Οι αμερικανικές χρηματιστηριακές αγορές κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά τον Σεπτέμβριο, και μαζί τους εκτοξεύτηκε και η περιουσία των κορυφαίων δισεκατομμυριούχων του πλανήτη. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Έλον Μασκ, ο οποίος παραμένει για 17ο συνεχόμενο μήνα ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, με την καθαρή του περιουσία να αγγίζει τα 491 δισεκατομμύρια δολάρια.
Η εκρηκτική άνοδος της μετοχής της Tesla κατά 33% μέσα σε λίγες εβδομάδες προσέθεσε 75,2 δισεκατομμύρια δολάρια στην περιουσία του Μασκ, φέρνοντάς τον μια ανάσα από το να γίνει ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία που θα ξεπεράσει το μισό τρισεκατομμύριο δολάρια. Μάλιστα, σύμφωνα με το Forbes, για λίγες ώρες η περιουσία του ξεπέρασε το ορόσημο των 500,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προτού υποχωρήσει ξανά στα 499,1 δισεκατομμύρια.
Σύμφωνα με το Forbes, στη δεύτερη θέση της λίστας βρίσκεται ο Λάρι Έλισον, συνιδρυτής της Oracle, με περιουσία 350,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Παρά την εντυπωσιακή αύξηση κατά 70,9 δισεκατομμύρια που κατέγραψε ο ίδιος, χάρη στην άνοδο 24% της μετοχής της Oracle, το χάσμα με τον Μασκ διευρύνθηκε στα 149 δισεκατομμύρια δολάρια.
Η εικόνα αυτή δείχνει όχι μόνο την κυριαρχία του Μασκ στον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και το πώς η τεχνολογία και η καινοτομία συνεχίζουν να αναδιαμορφώνουν τον παγκόσμιο χάρτη του πλούτου.
Ο Μασκ, με τις Tesla και SpaceX, παραμένει σύμβολο της νέας εποχής, ενώ η συζήτηση για το αν θα γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του πλανήτη φαίνεται πλέον πιο επίκαιρη από ποτέ.
- Λάουρα Κοβέσι στη Συνέντευξη Τύπου: «Ακρωνύμιο διαφθοράς και νεποτισμού ο ΟΠΕΚΕΠΕ, να αλλάξει το άρθρο 86»
- Το σκάνδαλο που καίει την Κοβέσι, η συμφωνία του Τάκη με τα σούπερ μάρκετ και ο Τσίπρας στη Σορβόνη
- Η Τουρκάλα παρουσιάστρια Εϊσάν Ακσόι που ξεγέλασε τους πάντες: Την ερωτεύτηκαν, αλλά δεν υπάρχει
- Βασίλης Παϊτέρης: Ο λόγος που συνελήφθη στην Αθήνα και οδεύει στις φυλακές Λάρισας
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.