Μενού

Φόροι: Συνεπείς στις πληρωμές 9 στις 10 επιχειρήσεις και 8 στους 10 ιδιοκτήτες ακινήτων

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι η εισπραξιμότητα των βασικότερων φόρων έφτασε στο 82,02% στο διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025.

Reader symbol
Newsroom
  • Α-
  • Α+

Παρά την εκτόξευση των απλήρωτων φόρων στα 7,25 δισ. ευρώ στο 10μηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2025, πάνω από 8 στα 10 ευρώ των συνολικών οφειλών του ΦΠΑ, του φόρου εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ πληρώθηκαν εμπρόθεσμα, στοιχείο που αντικατοπτρίζεται στις υψηλές πτήσεις που καταγράφουν τα φορολογικά έσοδα του προϋπολογισμού.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ