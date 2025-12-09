Φόροι: Συνεπείς στις πληρωμές 9 στις 10 επιχειρήσεις και 8 στους 10 ιδιοκτήτες ακινήτων

Παρά την εκτόξευση των απλήρωτων φόρων στα 7,25 δισ. ευρώ στο 10μηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2025, πάνω από 8 στα 10 ευρώ των συνολικών οφειλών του ΦΠΑ, του φόρου εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ πληρώθηκαν εμπρόθεσμα, στοιχείο που αντικατοπτρίζεται στις υψηλές πτήσεις που καταγράφουν τα φορολογικά έσοδα του προϋπολογισμού.

