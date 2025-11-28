Μενού

Φορολογικά έσοδα 2026-2029: Πόσα θα πληρώσουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις την επόμενη τετραετία

Πώς διαμορφώνεται η εικόνα των φορολογικών εσόδων. Δείτε τις κυριότερες παρεμβάσεις και πώς αυτές επηρεάζουν τους πολίτες.

Αύξηση 10,73 δισ. ευρώ αναμένεται να σημειώσουν την τετραετία 2026 - 2029 τα συνολικά φορολογικά έσοδα, τα οποία προβλέπεται να αγγίξουν τα 82 δισ. ευρώ στο τέλος της περιόδου.

Σύμφωνα με τον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό 2026-2029, οι εισπράξεις από φόρους από τα 71,146 δισ. ευρώ το 2025 ανεβαίνουν στα 73,645 δισ. το 2026, στα 75,463 δισ. το 2027, στα 78,881 δισ. το 2028 και στα 81,880 δισ. ευρώ το 2029.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

