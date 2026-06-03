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Φορολογικές διαφορές: Παράταση έως τέλος του έτους για εξώδικη επίλυση

Παράταση έως τέλος του έτους για εξώδικη επίλυση όσον αφορά τις φορολογικές διαφορές. Οι εκπτώσεις που προβλέπονται.

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Φορολογία
Φορολογία | (Shutterstock)
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Χρονικό περιθώριο έως το τέλος του έτους για να λύσουν οριστικά τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις εκτός των δικαστηρίων, κερδίζοντας μείωση έως 75% των προσαυξήσεων και προστίμων και αποπληρωμή της οφειλής σε έως 24 δόσεις, έχουν οι φορολογούμενοι.

Αρκεί να υποβάλουν ηλεκτρονικό αίτημα στην Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών που εξετάζει αιτήματα και ενστάσεις για πράξεις επιβολής πρόσθετου φόρου ή προστίμων.

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