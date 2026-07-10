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Φορολογικές δηλώσεις 2025: Νέα παράταση - Τι ισχύει για φορολογούμενους και επιχειρήσεις

Νέα παράταση ανακοινώθηκε από την ΑΑΔΕ για τις φορολογικές δηλώσεις, για το 2025. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε.

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Φορολογική δήλωση | Shutterstock/chayanuphol
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Νέα παράτααση πήραν οι φορολογικές δηλώσεις για το φορολογικό έτος 2025, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι οποίες πήραν παράταση μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 24 Ιουλίου. 

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ΑΑΔΕ, η απόφαση ελήφθη με στόχο να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι και να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία, μετά τα σχετικά αιτήματα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, της ΠΟΦΕΕ και άλλων επαγγελματικών φορέων.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, μέχρι σήμερα έχουν ήδη υποβληθεί σχεδόν 6,2 εκατ. αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και περίπου 300.000 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. Η φορολογική διοίκηση εκτιμά ότι το διάστημα έως τη νέα καταληκτική ημερομηνία είναι επαρκές για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων.

 

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