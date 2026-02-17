Φορολογικές δηλώσεις 2026: Οι κωδικοί - παγίδες για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Νέους κωδικούς, προσυμπληρωμένα αλλά όχι κλειδωμένα ποσά για έσοδα και έξοδα καθώς και μπλόκο σε δαπάνες που δεν έχουν διαβιβαστεί στην πλατφόρμα myDATA περιλαμβάνει το νέο έντυπο Ε3 της φορολογικής δήλωσης το οποίο θα πρέπει να συμπληρώσουν και να συνυποβάλουν μαζί με το έντυπο Ε1 πάνω από 1 εκατ. επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

