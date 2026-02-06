Μενού

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Ποιοι υποβάλλουν για πρώτη φορά - Τι ισχύει για τους 18άρηδες

Οι 18άρηδες ενηλικιώνονται και φορολογικά καθώς αποκτούν την πρώτη τους επαφή με την εφορία, ενώ ακόμη και τα ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα οφείλουν να υποβάλουν δήλωση.

Reader symbol
Newsroom
Εφορία πληρωμές φόρος
Εφορία | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Ραντεβού με την Εφορία θα πρέπει να κλείσουν για πρώτη φορά φέτος χιλιάδες φορολογούμενοι. Είναι οι νέοι και οι νέες που έκλεισαν το 18ο έτος της ηλικίας τους το 2025 και απέκτησαν οποιουδήποτε ύψους πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. Οι συγκεκριμένοι 18άρηδες θα πρέπει να υποβάλλουν τη δική τους φορολογική δήλωση.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ