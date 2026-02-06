Φορολογικές δηλώσεις 2026: Ποιοι υποβάλλουν για πρώτη φορά - Τι ισχύει για τους 18άρηδες

Ραντεβού με την Εφορία θα πρέπει να κλείσουν για πρώτη φορά φέτος χιλιάδες φορολογούμενοι. Είναι οι νέοι και οι νέες που έκλεισαν το 18ο έτος της ηλικίας τους το 2025 και απέκτησαν οποιουδήποτε ύψους πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. Οι συγκεκριμένοι 18άρηδες θα πρέπει να υποβάλλουν τη δική τους φορολογική δήλωση.

