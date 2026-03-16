Φορολογικές δηλώσεις: Αρχίζει από σήμερα, Δευτέρα η υποβολή τους - Οι κωδικοί που μειώνουν φόρο

Ξεκινά η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων από σήμερα, Δευτέρα 16 Μαρτίου. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες πρέπει να ελέγξουν διεξοδικά κωδικούς του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης που αφορούν εισοδήματα, δαπάνες, τεκμήρια, ανείσπρακτα ενοίκια, προστατευόμενα τέκνα, φοιτητές, φιλοξενούμενους, ασφαλιστικές εισφορές και δωρεές, για να περιορίσουν το τελικό ποσό του φόρου που θα προκύψει από την εκκαθάριση ή να αποφύγουν πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Πριν όμως προχωρήσουν στην οριστική υποβολή της δήλωσης, θα πρέπει να γνωρίζουν τους κρίσιμους κωδικούς που μειώνουν τον λογαριασμό της Εφορίας.

Προσοχή λοιπόν στα εξής:

Τεκμήρια διαβίωσης : Μειωμένα κατά 30% θα είναι τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες, αυτοκίνητα και σκάφη αναψυχής με αποτέλεσμα να περιορίζεται ή να εξουδετερώνεται ο φόρος για 480.000 φορολογούμενους. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η κατάργηση του ελάχιστου τεκμηρίου των 3.000 ευρώ για τα ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα που έχουν δικό τους εισόδημα.

Εξαρτώμενα τέκνα: Οι μισθωτοί θα πρέπει να αναγράψουν στον πίνακα 8 τον αριθμό και τα στοιχεία των εξαρτώμενων τέκνων όπως όνομα, επώνυμο, έτος γέννησης, η σχολή ή σχολείο, ΑΦΜ, ΑΔΤ στις περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί και ΑΜΚΑ προκειμένου να κερδίσουν την έκπτωση φόρου. Διευκρινίζεται ότι τα τέκνα θεωρούνται «εξαρτώμενα» εφόσον το ετήσιο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημά τους δεν υπερέβη εντός του 2025 τα 3.000 ευρώ ή τα 6.000 ευρώ αν παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω.

Τεκμαρτές δαπάνες ελεύθερων επαγγελματιών: Οι κωδικοί 045–046 ενεργοποιούνται για νέες μητέρες που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, οι οποίες εξαιρούνται από τα τεκμήρια για το έτος γέννησης του παιδιού τους και για τα δύο επόμενα έτη. Επίσης μειώνονται κατά 50% τα ποσά του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος για αυτοαπασχολούμενους που έχουν έδρα και κύρια κατοικία σε οικισμούς 501–1.500 κατοίκων ή σε οικισμούς 501–1.700 κατοίκων σε παραμεθόριες περιοχές της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης. Μείωση 50% ισχύει και για αυτοαπασχολούμενους που εκμεταλλεύονται σχολικά κυλικεία.

Ηλεκτρονικές δαπάνες: Οι κωδικοί 049-050 με τα ποσά των αγορών για αγαθά και τη πληρωμή υπηρεσιών είναι προσυμπληρωμένοι από την ΑΑΔΕ με βάση στοιχεία που έχουν αποστείλει οι τράπεζες αλλά δεν είναι κλειδωμένοι, πράγμα που σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν δαπάνες σε περίπτωση που η αξία τους δεν καλύπτει το όριο του 30% του φορολογητέου εισοδήματος υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα αναγκαία παραστατικά που να αποδεικνύουν τις έξτρα δαπάνες. Επισημαίνεται ότι οι δαπάνες για γιατρούς μετρούν διπλά για τη κάλυψη του ορίου και τα σχετικά ποσά αναγράφονται διακριτά σε ειδικό πίνακα. Αν δεν καλύπτεται το όριο του 30% θα χρεωθούν με πέναλτι 22% επί του ελλείμματος των αποδείξεων. Κανένα κίνδυνο δεν διατρέχουν καθώς απαλλάσσονται από την υποχρέωση πραγματοποίησης δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής οι ακόλουθες κατηγορίες: όσοι έχουν συμπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας τους, άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα, δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή, ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία, φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας πέραν των 6 μηνών, όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα, φυλακισμένοι κ. αλ.

Για την απαλλαγή από τις ηλεκτρονικές δαπάνες οι παραπάνω φορολογούμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τους κωδικούς 023-024

Ηλεκτρονικές αποδείξεις (e-αποδείξεις) από 20 επαγγέλματα : Μαζί με τις υπόλοιπες αποδείξεις δηλώνονται οι δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, κομμωτήρια, γυμναστήρια κ.α για τις οποίες από το φορολογητέο εισόδημα αφαιρείται αναλογικά ποσό ίσο με το 30% των δαπανών. Όμως το αφαιρούμενο ποσό εισοδήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό πραγματικό εισόδημα με ανώτατο ύψος τα 5.000 ευρώ ετησίως. Οι συγκεκριμένες δαπάνες αναγράφονται διακριτά σε σχετικό πίνακα και αφορούν αποκλειστικά τον φορολογούμενο καθώς το τυχόν πλεονάζον ποσό δεν μπορεί χρησιμοποιηθεί από τον άλλο σύζυγο ή μέλος συμφώνου συμβίωσης

Αναβάθμιση κτιρίων: Στους κωδικούς 627-628 αναγράφεται το συνολικό ποσό των δαπανών για αγαθά υπηρεσίες που προορίζονται για την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων. Οι δαπάνες μειώνουν ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο πέντε ετών, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις 16.000 ευρώ και εφόσον έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

Ασφαλιστικές εισφορές: Από το φορολογητέο εισόδημα αφαιρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται από τον ίδιο το φορολογούμενο και δηλώνονται στους κωδικούς 351-352 (εξαγορά χρόνου ασφάλισης, ποσά υπέρ ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης κ.α.)

Φιλοδωρήματα: Τα φιλοδωρήματα έως του ποσού των 300 ευρώ μηνιαίως που λαμβάνουν μισθωτοί προαιρετικά από πελάτες της επιχείρησης και αναγράφονται στους κωδικούς 689-690 ή 691-692 ανάλογα με το εάν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος.

Άτομα με ειδικές ανάγκες: Όσοι έχουν αναπηρία 67% και άνω θα πρέπει να συμπληρώσουν τους κωδικούς 001-002, 005-006 και 009-010 προκειμένου να κερδίσουν αυτόματη μείωση του φόρου εισοδήματος κατά 200 ευρώ.

Δωρεές προς το Δημόσιο και κοινωφελή ιδρύματα: Στους κωδικούς 059-060 δηλώνονται οι χρηματικές δωρεές προς το Δημόσιο, προς φορείς του Δημοσίου, προς ιερούς ναούς, ιερές μονές, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και λοιπούς μη δημοσίους φορείς που λειτουργούν για κοινωφελείς σκοπούς, εφόσον υπερβαίνουν στη διάρκεια του προηγούμενου έτους τα 100 ευρώ. Ο φόρος εισοδήματος μειώνεται κατά το 10% του ποσού των δωρεών αλλά η έκπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του φορολογητέου εισοδήματος. Τα ποσά για δωρεές προς κοινωφελή ιδρύματα συμπληρώνονται στους κωδικούς 063-064 και μειώνουν κατά 40% του ύψους τους το φόρο αλλά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 40% του φορολογητέου εισοδήματος του δωρητή

Φοιτητές: Η φοιτητική κατοικία των τέκνων που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής δηλώνεται ως δευτερεύουσα από τον γονέα ο οποίος βαρύνεται με το τεκμήριο ακόμη και στην περίπτωση που το μισθωτήριο συντάσσεται στο όνομα του τέκνου.

Φιλοξενούμενοι: Για να απαλλαγούν από το τεκμήριο κατοικίας οι φιλοξενούμενοι που δεν είναι εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας αλλά έχουν υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης θα πρέπει να δηλώσουν τον ΑΦΜ του φορολογούμενου που τους φιλοξενεί ο οποίος με τη σειρά του θα πρέπει να συμπληρώσει τους κωδικούς 007-008 με τον ΑΦΜ των φιλοξενούμενων, τους μήνες φιλοξενίας και τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας. Για τα τέκνα που φιλοξενούνται στην κατοικία των γονέων το τεκμήριο επιβαρύνει τους γονείς

Ανείσπρακτα ενοίκια: Οι φορολογούμενοι, για να μη φορολογηθούν με συντ

Οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις

Περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι -από το σύνολο των περίπου 7 εκατομμυρίων- θα βρουν τις δηλώσεις τους προσυμπληρωμένες και προεκκαθαρισμένες και απομένει να ελέγξουν όλους τους κρίσιμους κωδικούς πριν την οριστική τους υποβολή. Σε διαφορετική περίπτωση οι δηλώσεις δύναται να αφεθούν για αυτόματη υποβολή και εκκαθάριση αμέσως μετά το Πάσχα, από την φορολογική αρχή.

Οι υπόχρεοι έχουν περιθώριο να υποβάλλουν τη δήλωσή τους έως και τις 15 Ιουλίου, ενώ η πληρωμή του πρόσθετου φόρου για όσους λάβουν χρεωστικά εκκαθαριστικά θα γίνει σε 8 μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από το τέλος του ίδιου μήνα.

Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης προβλέπεται έκπτωση από 2% έως 4%, ανάλογα με τον χρόνο υποβολής της δήλωσης. Ειδικότερα, για δηλώσεις που θα υποβληθούν έως τις 30 Απριλίου η έκπτωση ανέρχεται σε 4%, για δηλώσεις έως τις 15 Ιουνίου σε 3% και για δηλώσεις έως τις 15 Ιουλίου σε 2%.