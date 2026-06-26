Φορολογική ενημερότητα: Οι νέοι κανόνες για οφειλέτες - Τι αλλάζει

Το τοπίο με τους νέους κανόνες χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα με χρέη προς το Δημόσιο ξεκαθαρίζει η ΑΑΔΕ με νέα εγκύκλιο. Με τις οδηγίες αποσαφηνίζονται οι αλλαγές που εφαρμόζονται στις μεταβιβάσεις ακινήτων, στις περιπτώσεις αλληλέγγυας ευθύνης διοικούντων και μετόχων επιχειρήσεων, καθώς και στις εισπράξεις χρημάτων από φορείς του Δημοσίου και στους συμψηφισμούς απαιτήσεων.

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