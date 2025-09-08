Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη: Πώς εξειδικεύονται τα νέα μέτρα

Σε εξειδίκευση των μέτρων για τη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, προχώρησε σήμερα (8/9) ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Μαζί με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΟ, ο υπουργός παρουσίασε αναλυτικά τις νέες παρεμβάσεις που αφορούν κυρίως τη φορολογία και τη στήριξη των εισοδημάτων, μεταφέρει η ΕΡΤ.

Προωθεί μάλιστα τα μέτρα ως τη μεγαλύτερη μείωση φόρων της μεταπολίτευσης. Το σύνολο των μέτρων αφορά το σύνολο του πληθυσμού. «Κάθε ένας και κάθε μια θα δουν τον εαυτό του σε αυτά τα μέτρα».Το πακέτο φτάνει το 1,76 δισ. ευρώ το 2026 ,και το 2027 στα 2,5 δισ. ευρώ.

Φορολογική μεταρρύθμιση - Οι «ανάσες» για συνταξιούχους

Καταργείται η προσωπική διαφορά σε δύο δόσεις στους δικαιούχους ενώ θα προστεθούν άλλοι 671.000 συνταξιούχοι. Σχεδόν 300.000 συνταξιούχοι θα πάρουν το 100% της αύξησης του 2026 από την κατάργηση της προσωπική διαφοράς.

Στο 2,7% θα κυμανθούν οι αυξήσεις που θα λάβουν στο τέλος του έτους. Οι σημερινές εκτιμήσεις προβλέπουν τον ετήσιο πληθωρισμό να κλείνει στο 2.9% και την ανάπτυξη στο 2.4%.

Επομένως, σύμφωνα με το αριθμητικό μοντέλο που προβλέπει ο νόμος (πληθωρισμός + ΑΕΠ / 2) η αύξηση κυμαίνεται από 2.6 % έως 2.7%.

Παραδείγματα:

Συνταξιούχος με 14.000 ευρώ εισόδημα και καθαρό μηνιαίο 1.080 ευρώ θα λάβει:

263 ευρώ από αύξηση λόγω ΑΕΠ & πληθωρισμού.

250 ευρώ από ενίσχυση Νοεμβρίου.

80 ευρώ από μείωση φόρου εισοδήματος.

Σύνολο: 593 ευρώ καθαρά (462 ευρώ αν υπάρχει προσωπική διαφορά).

Φορολογική μεταρρύθμιση: Οικογένειες και νέοι

Μειώνονται φορολογικοί συντελεστές για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ. Στην πράξη το αφορολόγητο των οικογενειών από 4 παιδιά και πάνω ανεβαίνει στα 27.000 ευρώ

Παράδειγμα: Τρίτεκνος με καθαρό μισθό 1.500 ευρώ το μήνα θα έχει μείωση φόρου 1.650 ευρώ ετησίως.

Η μεταρρύθμιση στηρίζεται στα ανησυχητικά δεδομένα: οι γεννήσεις έχουν μειωθεί κατά περίπου 40% την τελευταία 15ετία, ενώ ο πληθυσμός κάτω των 30 ετών έχει υποχωρήσει από 3,8 εκατομμύρια σε λιγότερα από 3 εκατομμύρια.

Οικογένειες

Τρίτεκνος με μισθό 1.500 ευρώ/μήνα θα έχει ελάφρυνση 1.650 ευρώ ετησίως

Πολύτεκνος με μισθό 1.800 ευρώ/μήνα θα δει μείωση φόρου 4.100 ευρώ τον χρόνο

Νέα γενιά

Νέοι έως 25 ετών, μηδενικός φόρος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ

Νέοι έως ετών, μείωση φόρου από 22% σε 9% για εισοδήματα 10.000–20.000 ευρώ.

Οι ωφελούμενοι υπολογίζονται σε περίπου 70.000 νέους έως 25 ετών και 260.000 νέους 26–30 ετών.

Η κυβέρνηση τονίζει ότι η νέα αρχιτεκτονική της φορολογίας επιχειρεί να δώσει ανάσα στη μεσαία τάξη, να στηρίξει τις νέες οικογένειες και να αντιμετωπίσει το μείζον ζήτημα του δημογραφικού.

Μέτρα στήριξης για μεσαία τάξη

Για την επίτευξη του στόχου επίρρωσης της μεσαίας τάξης, μειώνονται όλοι οι φορολογικοί συντελεστές για εισοδήματα από 10.000 έως 40.000 ευρώ, ενώ εισάγεται νέος μειωμένος συντελεστής 39% (5 μονάδες χαμηλότερος από τον σημερινό) για εισοδήματα 40.000–60.000 ευρώ.

Όπως είπε ο κ. Πιερρακάκης στόχος είναι η διόρθωση στρεβλώσεων και δικαιότερη φορολόγηση σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Φορολογική μεταρρύθμιση: Δημογραφικό, Στεγαστικό και Αποκέντρωση

Καταργείται ο ΕΝΦΙΑ σε βάθος διετίας για κύρια κατοικία σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους. Σύμωνα με τον υπουργό Οικονομικών το μέτρο αφορά πάνω από 1 εκατ. πολίτες και 12.720 οικισμούς.

Μειώνονται κατά 30% οι συντελεστές ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά με έως 20.000 κατοίκους. Ειδικότερα από 24% πάει στο 17%, και από 13% στο 9%. Εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής 25% στα ενοίκια (από 35%) για εισοδήματα 12.000- 24.000 ευρώ.

Για παράδειγμα, η φορολογική μεταρρύθμιση προβλέπει, για εισοδήματα από ενοίκια 25.000 ευρώ, πως ο φόρος μειώνεται από 6.350 σε 5.150 ευρώ (όφελος 1.200 ευρώ).

Απαλλαγή φόρου για κενά ακίνητα που νοικιάζονται

Επέκταση απαλλαγής ΦΠΑ σε νέα κτίρια έως το 2026.

Περιορισμός βραχυχρόνιων μισθώσεων σε τρία δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας.

Δημογραφικό

Μείωση κατά 50% του ελάχιστου εισοδήματος ελεύθερων επαγγελματιών σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους.

του ελάχιστου εισοδήματος ελεύθερων επαγγελματιών σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους. Κατάργηση ελάχιστου εισοδήματος για νέες μητέρες (δύο έτη μετά τη γέννα).

για νέες μητέρες (δύο έτη μετά τη γέννα). Μείωση τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30% μεσοσταθμικά.

διαβίωσης κατά 30% μεσοσταθμικά. Νέος τρόπος υπολογισμού για ΙΧ: όχι με βάση κυβικά αλλά με βάση ρύπους.

για ΙΧ: όχι με βάση κυβικά αλλά με βάση ρύπους. Εξαιρούνται από την ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη των 3.000 ευρώ τα εξαρτώμενα τέκνα με δικό τους εισόδημα.

από την ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη των 3.000 ευρώ τα εξαρτώμενα τέκνα με δικό τους εισόδημα. Συνταξιούχοι – Κατάργηση προσωπικής διαφοράς

– Κατάργηση προσωπικής διαφοράς Η προσωπική διαφορά μηδενίζεται σε ορίζοντα δύο ετών (έως το 2027).

σε ορίζοντα δύο ετών (έως το 2027). Το 2026 θα εφαρμοστεί μερικώς (50%), ώστε κανείς να μη χάσει.