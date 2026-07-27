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Φορολοταρία ΑΑΔΕ: Κληρώθηκαν τα 50.000 ευρώ – Δείτε αν είστε στους τυχερούς λαχνούς

Έγινε η 58η κλήρωση της Φορολοταρίας ΑΑΔΕ για τον Ιούνιο. Δείτε αν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ και πώς θα δηλώσετε το IBAN σας.

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Ανέπαφη συναλλαγή με POS
Ανέπαφη συναλλαγή με POS | Eurokinissi
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Έναν λόγο παραπάνω να χαμογελούν έχουν 556 φορολογούμενοι, καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) πραγματοποίησε την 58η κλήρωση της Φορολοταρίας για τις συναλλαγές που έγιναν τον μήνα Ιούνιο.

Τα κέρδη διανέμονται κλιμακωτά, με τον μεγάλο υπερτυχερό της μήνα να αγγίζει το ποσό των 50.000 ευρώ εντελώς αφορολόγητα.

Η ΑΑΔΕ μοιράζει κάθε μήνα σημαντικά χρηματικά ποσά στους φορολογούμενους που χρησιμοποιούν κάρτες ή ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Η κατανομή των επάθλων διαμορφώνεται ως εξής:

  • 1 τυχερός: Κερδίζει 50.000€
  • 5 τυχεροί: Κερδίζουν από 20.000€ ο καθένας
  • 50 τυχεροί: Κερδίζουν από 5.000€ ο καθένας
  • 500 τυχεροί: Κερδίζουν από 1.000€ ο καθένας

Για να διαπιστώσετε αν ο δικός σας λαχνός περιλαμβάνεται στους τυχερούς, η διαδικασία είναι απλή:

  • Επισκεφθείτε την επίσημη ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ (myAADE).
  • Μεταβείτε στην ενότητα «Μηνιαίες συναλλαγές και λαχνοί».
  • Συνδεθείτε με τους προσωπικούς σας κωδικούς TAXISnet.

Εναλλακτικά, μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για όλους τους τυχερούς λαχνούς μέσα από την επίσημη ανακοίνωση της ΑΑΔΕ.

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