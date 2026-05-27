Φορολοταρία Απριλίου: Έγινε η κλήρωση - Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ

Η κλήρωση για τη φορολοταρία Απριλίου 2026 πραγματοποιήθηκε. 556 τυχεροί κερδίζουν ποσά από 1.000 έως 50.000 ευρώ.

Συναλλαγές με κάρτα | Eurokinissi
Πραγματοποιήθηκε από την ΑΑΔΕ η φορολοταρία Απριλίου 2026 για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τον συγκεκριμένο μήνα.

Υπενθυμίζεται ότι η μηνιαία κλήρωση της φορολοταρίας μοιράζει από 1.000 έως 50.000 ευρώ σε 556 τυχερούς.

Φορολοταρία Απριλίου 2026: Δείτε εάν κερδίσατε

Δείτε ΕΔΩ εάν έχετε κερδίσει

Οι λαχνοί προκύπτουν βάσει του συνολικού ύψους των ηλεκτρονικών συναλλαγών που έχει πραγματοποιήσει και έχουν εκκαθαριστεί από τις τράπεζες τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με την κοινή απόφαση, κάθε μήνα, η φορολοταρία κληρώνει και μετά πληρώνει 556 τυχερούς λαχνούς ως εξής:

  • 1 που κερδίζει 50.000 ευρώ
  • 5 που κερδίζουν 20.000 ευρώ
  • 50 που κερδίζουν 5.000 ευρώ
  • 500 που κερδίζουν από 1.000 ευρώ

Κάθε μήνα, κάθε ευρώ δαπάνης που γίνεται με πλαστικό χρήμα (κάρτες ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής) δίνουν ένα λαχνό στον φορολογούμενο με ανώτατο μηνιαίο όριο δαπανών 10.000 ευρώ.

