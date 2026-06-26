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Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση για τις συναλλαγές Μαΐου - Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της φορολοταρίας από την ΑΑΔΕ για τις συναλλαγές Μαΐου - Πώς θα δείτε αν κερδίσατε.

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Φόροι | Eurokinissi
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Πραγματοποιήθηκε από την ΑΑΔΕ η φορολοταρία για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τον Μάιο του 2026. Η μηνιαία κλήρωση της φορολοταρίας μοιράζει από 1.000 έως 50.000 ευρώ σε 556 τυχερούς.

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