Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση για τις συναλλαγές Μαΐου - Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε από την ΑΑΔΕ η φορολοταρία για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τον Μάιο του 2026. Η μηνιαία κλήρωση της φορολοταρίας μοιράζει από 1.000 έως 50.000 ευρώ σε 556 τυχερούς.
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