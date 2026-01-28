Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση του Ιανουαρίου - Δείτε αν είστε ο τυχερός για τα 50.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε από την ΑΑΔΕ σήμερα (28/1) η φορολοταρία για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που έγιναν τον Δεκέμβριο του 2025, με την οποία χαρίζονται μεγάλα ποσά.

Η μηνιαία κλήρωση της φορολοταρίας μοιράζει από 1.000 έως 50.000 ευρώ σε 556 τυχερούς, πολίτες, με τη συμμετοχή να είναια υτόματη και τη μπίνη πρϋπόθεση να έχετε πραγματοποιήσει μέσα στον προηγούμενο μήνα, ηλεκτρονικές συναλλαγές με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

Φορολοταρία: Πώς θα δείτε εάν κερδίσατε

Δείτε ΕΔΩ εάν έχετε κερδίσει

Δείτε ΕΔΩ τα αποτελέσματα της κλήρωσης

Φορολοταρία: Η συμμετοχή

Οι λαχνοί με τους οποίους συμμετέχει κάποιος στην κλήρωση προκύπτουν βάσει του συνολικού ύψους των ηλεκτρονικών συναλλαγών που έχει πραγματοποιήσει και έχουν εκκαθαριστεί από τις τράπεζες τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με την κοινή απόφαση, κάθε μήνα, η φορολοταρία κληρώνει και μετά πληρώνει 556 τυχερούς λαχνούς ως εξής:

1 που κερδίζει 50.000 ευρώ

που κερδίζει 50.000 ευρώ 5 που κερδίζουν 20.000 ευρώ

που κερδίζουν 20.000 ευρώ 50 που κερδίζουν 5.000 ευρώ

που κερδίζουν 5.000 ευρώ 500 που κερδίζουν από 1.000 ευρώ

Κάθε μήνα, κάθε ευρώ δαπάνης που γίνεται με πλαστικό χρήμα (κάρτες ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής) δίνουν ένα λαχνό στον φορολογούμενο με ανώτατο μηνιαίο όριο δαπανών 10.000 ευρώ.

Σε περίπτωση που το ποσό που καταναλώνεται με χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής μέσα στο μήνα αναφοράς υπερβαίνει το 30%, 50% ή 70% του μηνιαίου εισοδήματος (το 1/12 του ετήσιου), οι λαχνοί διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται ή τετραπλασιάζονται αντίστοιχα.

