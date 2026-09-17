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Φωτοβολταϊκά στις πολυκατοικίες: Πώς θα έχεις έκπτωση ρεύματος στο Παγκράτι από χωράφι στα Σπάτα

Έρχεται η νέα υπουργική απόφαση για την αυτοκατανάλωση με απώτερο στόχο εκ μέρους του ΥΠΕΝ να ενισχυθεί η «φαρέτρα» αναχαίτισης του ενεργειακού κόστους στα νοικοκυριά.

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Την επέκταση των συστημάτων αυτοκατανάλωσης και αυτοπαραγωγής στη μεγάλη πλειοψηφία του κτιριακού αποθέματος της χώρας, τις πολυκατοικίες, με εφαρμογή και στα συγκροτήματα κατοικιών επιχειρεί η νέα Υπουργική Απόφαση για την αυτοκατανάλωση, διευκολύνοντας την ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων, με απώτερο στόχο εκ μέρους του ΥΠΕΝ να ενισχυθεί η «φαρέτρα» αναχαίτισης του ενεργειακού κόστους στα νοικοκυριά.

Οι αλλαγές που εισάγονται με την νέα Υπουργική επί της συλλογικής αυτοκατανάλωσης κρίνονται σε θετική κατεύθυνση με τον Σύνδεσμο Εταιρειών Φωτοβολταϊκών να κάνει ειδική αναφορά σε ανακοίνωση που εξέδωσε την «επομένη» της δημοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης.

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