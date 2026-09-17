Φωτοβολταϊκά στις πολυκατοικίες: Πώς θα έχεις έκπτωση ρεύματος στο Παγκράτι από χωράφι στα Σπάτα

Την επέκταση των συστημάτων αυτοκατανάλωσης και αυτοπαραγωγής στη μεγάλη πλειοψηφία του κτιριακού αποθέματος της χώρας, τις πολυκατοικίες, με εφαρμογή και στα συγκροτήματα κατοικιών επιχειρεί η νέα Υπουργική Απόφαση για την αυτοκατανάλωση, διευκολύνοντας την ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων, με απώτερο στόχο εκ μέρους του ΥΠΕΝ να ενισχυθεί η «φαρέτρα» αναχαίτισης του ενεργειακού κόστους στα νοικοκυριά.
Οι αλλαγές που εισάγονται με την νέα Υπουργική επί της συλλογικής αυτοκατανάλωσης κρίνονται σε θετική κατεύθυνση με τον Σύνδεσμο Εταιρειών Φωτοβολταϊκών να κάνει ειδική αναφορά σε ανακοίνωση που εξέδωσε την «επομένη» της δημοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης.
Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
- Η Πατατίνα δάκρυσε: Η Βάλια από το Καφέ της Χαράς μεγάλωσε και έγινε ρεπόρτερ του MEGA
- «Κοινωνία άνω κάτω»: Το παρασκήνιο με τα 5 «όχι» και η συμπαρουσιάστρια του Μπογδάνου που έκλεισε την τελευταία στιγμή
- Ξέσπασε η Χριστίνα Παππά: «Κατεβάστε ό,τι έχετε γράψει – Δεν έγινε ποτέ τίποτα στο ιατρείο του Κολωνακίου»
- Η «δίδυμη» της Τζένιφερ Λόπεζ βγήκε στην παρανομία - «Πανηγύρι» στα social με μία φωτογραφία
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.