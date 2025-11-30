Φθηνό ρεύμα στους κοινωνικά ευάλωτους: Η νέα ευκαιρία για το πρόγραμμα Απόλλων

Σε εναλλακτική φόρμουλα έχει καταλήξει το ΥΠΕΝ, για την υλοποίηση της πρώτης φάσης του προγράμματος «Απόλλων», η οποία προορίζεται για την εξασφάλιση χαμηλών τιμών ρεύματος για τους δικαιούχους του ΚΟΤ Α. Η φόρμουλα αυτή είναι απαραίτητη καθώς το πρόγραμμα απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, με συνέπεια να απολεσθούν τα 200 εκατομμύρια ευρώ με τα οποία θα χρηματοδοτούνταν.
