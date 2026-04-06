Fuel Pass: Τελικά με ΑΦΜ οι αιτήσεις μετά το «κρασάρισμα» – Οι νέες ημερομηνίες

Δείτε αναλυτικά πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις ανάλογα με τον λήγοντα του ΑΦΜ σας. Όλες οι ημερομηνίες και η προθεσμία.

Στιγμιότυπο από πρατήριο καυσίμων στην Αθήνα | EUROKINISSI / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Το τεράστιο κύμα των πολιτών που έσπευσαν να κάνουν αίτηση για το Fuel Pass αποδείχθηκε δυσβάσταχτο για την ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία «λύγισε» υπό το βάρος της επισκεψιμότητας. Μετά τα αλλεπάλληλα τεχνικά προβλήματα και τις συνεχείς διακοπές, η κυβέρνηση προχώρησε άρον-άρον σε αλλαγή της διαδικασίας για να σώσει την κατάσταση.

Για να μπει τέλος στο ψηφιακό... μποτιλιάρισμα, οι αιτήσεις δεν υποβάλλονται πλέον ελεύθερα για όλους. Επιστρατεύεται ο γνώριμος «κόφτης» του λήγοντα αριθμού του ΑΦΜ, προκειμένου να αποσυμφορηθεί το σύστημα, να κατανεμηθεί ομαλά ο όγκος των δικαιούχων και να αποφευχθεί ένα νέο μπλακ άουτ.

Ο νέος χάρτης των αιτήσεων: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για το δικό σας ΑΦΜ

Όσοι δικαιούχοι προσπάθησαν να μπουν στο σύστημα την πρώτη μέρα και βρήκαν «τοίχο», θα πρέπει πλέον να συντονιστούν με το νέο χρονοδιάγραμμα. Η διαδικασία παραμένει η ίδια, αλλά το «παράθυρο» πρόσβασης διαμορφώνεται ως εξής:

  • Τρίτη 7 Απριλίου 2026: Ανοίγει το σύστημα αποκλειστικά για τους δικαιούχους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 1, 2 και 3.
  • Τετάρτη 8 Απριλίου 2026: Τη σκυτάλη παίρνουν οι πολίτες με ΑΦΜ που λήγει σε 4, 5, 6 και 7.
  • Πέμπτη 9 Απριλίου 2026: Αιτήσεις υποβάλλουν όσοι έχουν λήγοντα ΑΦΜ σε 8, 9 και 0.
  •  Από την Παρασκευή 10 Απριλίου 2026, τα «διόδια» του ΑΦΜ καταργούνται. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή και ελεύθερα προσβάσιμη για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως ψηφίου, μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας στις 30 Απριλίου 2026.

