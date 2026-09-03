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Φυσικές καταστροφές: Τι δικαιούται όποιος χάσει το σπίτι του - Οι 4 νέες επιλογές

Στόχος του νέου πλαισίου είναι ο πολίτης και η επιχείρηση που πλήττονται από φυσική καταστροφή να γνωρίζουν τι δικαιούνται και πώς μπορούν να λάβουν την ενίσχυση.

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ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
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Νέο πλαίσιο για τη στεγαστική αρωγή μετά από φυσικές καταστροφές διαμορφώνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αλλάζοντας τόσο τις επιλογές που έχει ο ιδιοκτήτης ενός κατεστραμμένου ακινήτου όσο και τη διαδικασία μέσω της οποίας θα λαμβάνει την οικονομική ενίσχυση.

Οι αλλαγές αφορούν ολόκληρη τη διαδρομή μετά από μια φυσική καταστροφή: Από την πρώτη οικονομική στήριξη και την προσωρινή στέγαση μέχρι την επισκευή ή ανακατασκευή του ακινήτου και, πλέον, τη δυνατότητα αγοράς άλλου έτοιμου ακινήτου. Παράλληλα, καθορίζονται συγκεκριμένα στάδια για την καταβολή της στεγαστικής αρωγής και η διαδικασία περνά στο πληροφοριακό σύστημα «e-Άδειες».

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