Γ. Μπρατάκος: «Το ΕΒΕΑ χαιρετίζει τις κυβερνητικές αποφάσεις»

«Η μείωση φόρων και η ενίσχυση του εισοδήματος αποτελούν σημαντικά βήματα, δημιουργώντας θετικό αντίκτυπο στην κατανάλωση και στηρίζοντας έμμεσα την οικονομική δραστηριότητα. Για να αξιοποιηθεί όμως πλήρως το αναπτυξιακό δυναμικό της χώρας, χρειάζεται παράλληλα μια συνεκτική στρατηγική για τις επιχειρήσεις».

Αυτό σημείωσε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος σε δηλώσεις του για τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην 89η ΔΕΘ.

Αναλυτικά ο κ. Μπρατάκος δήλωσε: «Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών χαιρετίζει τις κυβερνητικές αποφάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν μόνιμα μέτρα στήριξης εντός των δημοσιονομικών πλαισίων της χώρας. Πρόκειται για παρεμβάσεις που ενισχύουν ουσιαστικά τη μεσαία τάξη, τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους αγρότες, αλλά και την περιφέρεια.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε στις θετικές προβλέψεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που στηρίζουν την ελληνική οικονομία. Τα μέτρα που αφορούν την εξωστρέφεια, την πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά και την απλούστευση της αδειοδότησης, αποτελούν κρίσιμη προϋπόθεση για να μπορέσει η επιχειρηματικότητα να αναπτυχθεί με ταχύτερους ρυθμούς.

Το ΕΒΕΑ χαιρετίζει, επίσης, την επιτάχυνση σημαντικών θεσμικών μεταρρυθμίσεων, όπως η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, η λειτουργία σύγχρονων Πολεοδομιών και η ολοκλήρωση των χωροταξικών πλαισίων. Πρόκειται για παρεμβάσεις που θα απελευθερώσουν επενδυτικές δυνάμεις, θα περιορίσουν τη γραφειοκρατία και θα ενισχύσουν την ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες».