Γιατί το 90% των εκατομμυριούχων χρωστάει την περιουσία του στα τούβλα: O κανόνας των 100 χρόνων

Υπάρχει μια δήλωση που αποδίδεται στον Άντριου Κάρνεγκι και κυκλοφορεί μεταξύ των επενδυτών εδώ και πάνω από εκατό χρόνια: ότι η πλειοψηφία των εκατομμυριούχων δημιούργησε την περιουσία της μέσα από την αγορά ακινήτων. Ακόμα κι αν το ακριβές ποσοστό του ενενήντα τοις εκατό αποτελεί αντικείμενο αμφισβήτησης, η ουσία πίσω από αυτό παραμένει ακλόνητη.

Σε κάθε γενιά και σε κάθε γεωγραφική περιοχή του πλανήτη, η ιδιοκτησία ακινήτων αποτελεί έναν από τους πιο σταθερούς και προσβάσιμους δρόμους για τη δημιουργία διαρκούς πλούτου.

Γιατί οι μετοχές χάνουν στο γήπεδο της πραγματικότητας

Τα ακίνητα καταφέρνουν να συνδυάζουν ταυτόχρονα διάφορους μηχανισμούς οικοδόμησης πλούτου που ελάχιστες άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων μπορούν να ανταγωνιστούν. Από τη μία πλευρά, η αξία τους ανατιμάται με την πάροδο του χρόνου, ενώ την ίδια στιγμή παράγουν άμεσο εισόδημα στο παρόν. Επιπλέον, προσφέρουν τη δυνατότητα μόχλευσης, επιτρέποντάς σας να ελέγχετε ένα περιουσιακό στοιχείο πολλαπλάσιο του μεγέθους του αρχικού σας κεφαλαίου.

Παράλληλα, εξασφαλίζουν ένα σημαντικό βαθμό προστασίας από τον πληθωρισμό, καθώς οι αξίες των ακινήτων και τα έσοδα από τα ενοίκια τείνουν να αυξάνονται παράλληλα με το κόστος ζωής.

Και το κυριότερο; Σε αντίθεση με τις μετοχές μιας εταιρείας, τα ακίνητα είναι απτά. Είναι κάτι που μπορείτε να αγγίξετε, να σχεδιάσετε, να βελτιώσετε και να του προσθέσετε ενεργά αξία.

Οι 4 μηχανισμοί που γεννούν εκατομμυριούχους

Πώς ακριβώς η ιδιοκτησία μεταφράζεται σε εκατομμύρια; Όλα βασίζονται σε συγκεκριμένους, δοκιμασμένους άξονες:

Αύξηση κεφαλαίου: Η αξία της γης και των καλοφτιαγμένων ακινήτων ακολουθεί σταθερά ανοδική πορεία με το πέρασμα του χρόνου.

Έσοδα από ενοίκια: Μια αδιάκοπη και σταθερή ροή ταμειακών ροών, η οποία συνεχίζει να μεγαλώνει σε βάθος δεκαετιών.

Η δύναμη της μόχλευσης: Η χρηματοδότηση μέσω στεγαστικών δανείων σάς δίνει τη δυνατότητα να ελέγχετε μεγάλα περιουσιακά στοιχεία, καταβάλλοντας απλώς ένα μέτριο ποσό ως ίδια κεφάλαια.

Αναγκαστική αποταμίευση: Κάθε πληρωμή στεγαστικού δανείου που πραγματοποιείτε δεν είναι έξοδο, αλλά ένας μηχανισμός που χτίζει το δικό σας μερίδιο (ίδια κεφάλαια) στην ιδιοκτησία.