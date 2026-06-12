Ο Έλον Μασκ έγινε σήμερα ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον πλανήτη

Αυτό που λέγεται τόσους μήνες, έγινε πραγματικότητα. Ο Έλον Μασκ, κατάφερε να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο, μετά την εισαγωγή της SpaceX στο χρηματιστήριο.

Υπενθυμίζεται ότι, η Space X και η Tesla, άντλησε το ποσό-ρεκόρ των 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) των μετοχών της την Πέμπτη, αναδεικνύοντας τον ενθουσιασμό των επενδυτών για τα επιχειρηματικά του σχέδια.

BREAKING: SpaceX IPO officially makes Elon Musk the world’s first trillionaire.🚀 pic.twitter.com/lOH9rSQqPq — Conor Kenny (@conorfkenny) June 12, 2026

Στον Guardian, περιγράφεται ότι το ντεμπούτο της εταιρείας στη Wall Street θα μπορούσε επίσης να ενισχύσει την επιρροή της στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Οι μετοχές της φέρεται να θα διανεμηθούν σε αμοιβαία κεφάλαια δεικτών λίγο μετά την αρχική δημόσια προσφορά της, πολύ πιο γρήγορα από ό,τι οι περισσότερες εταιρείες που εισέρχονται στο χρηματιστήριο, αν και αξιοσημείωτα όχι στον S&P 500. Αυτά τα κεφάλαια κατέχουν τις συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις και τα συνταξιοδοτικά προγράμματα των ανθρώπων, πράγμα που σημαίνει ότι οι μεμονωμένοι επενδυτές θα μπορούσαν να εκτεθούν άθελά τους σε οικονομικό κίνδυνο εάν η τιμή της μετοχής της SpaceX καταρρεύσει.

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Για τους υπαλλήλους της SpaceX, ωστόσο, η ρεκόρ αποτίμηση σημαίνει ότι πρόκειται να γίνουν πολύ πλουσιότεροι. Περισσότεροι από 4.400 νυν και πρώην υπάλληλοι αναμένεται να γίνουν εκατομμυριούχοι με την αρχική δημόσια προσφορά, σύμφωνα με τους New York Times, με 400 από αυτούς να εξασφαλίζουν 100 εκατομμύρια δολάρια ή και περισσότερα ο καθένας.

«Αν ξοδεύατε ένα εκατομμύριο δολάρια κάθε μέρα, θα σας χρειάζονταν δύο χιλιάδες επτακόσια χρόνια για να ξοδέψετε ένα τρισεκατομμύριο»

Οι επικριτές του Έλον Μασκ, λένε ότι το όλο κονσεπτ τρισεκατομμυριούχος, μπορεί να προκαλέσει και άλλες ανισότητες.

Ο Εντ Πόμφρετ της Συμμαχίας για την Καταπολέμηση της Ανισότητας μας λέει: «Αν ξοδεύατε ένα εκατομμύριο δολάρια κάθε μέρα, θα σας χρειάζονταν δύο χιλιάδες επτακόσια χρόνια για να ξοδέψετε ένα τρισεκατομμύριο. Το σύστημα που έκανε τον Μασκ τρισεκατομμυριούχο είναι το ίδιο σύστημα που υποχρηματοδοτεί τα νοσοκομεία σας, φορτώνει χώρες σε όλη την Αφρική, την Ασία και τη Λατινική Αμερική με ανεξόφλητο χρέος και στη συνέχεια σας λέει ότι η αναδιανομή είναι πολύ περίπλοκη», σημειώνει για τον μεγιστάνα.

