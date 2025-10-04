Μενού

Γιατί η Shein και Temu δεν είναι ευπρόσδεκτες στην Ευρώπη - Ο αθέμιτος ανταγωνισμός και οι διαφορετικές αξίες

Οι εταιρείες αυτές επωφελούνται από διάφορα «φορολογικά παραθυράκια».

shein temu
Εφαρμογές των Shein και Temu | Shutterstock
Έντονες είναι οι αντιδράσεις στη Γαλλία για τα σχέδια της Shein να ανοίξει φυσικά καταστήματα εκεί. Ωστόσο, το φαινόμενο αυτό δεν περιορίζεται στη Γαλλία. Παρόλο που οι Shein και Temu - δύο από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες κινεζικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου στην παγκόσμια αγορά, ειδικά στον χώρο της fast fashion και των φθηνών καταναλωτικών προϊόντων - σημειώνουν τεράστια εμπορική επιτυχία, ιδιαίτερα στους νέους καταναλωτές, βρίσκονται αντιμέτωπες με έντονες αντιδράσεις και ανησυχίες από πολιτικούς, βιομηχανικούς φορείς και κοινωνικά κινήματα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι εταιρείες αυτές επωφελούνται από διάφορα «φορολογικά παραθυράκια», καθώς πολλά από τα προϊόντα τους εισάγονται απευθείας από την Κίνα σε δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ, χωρίς τελωνειακούς δασμούς.

