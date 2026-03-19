Γιατί ο πόλεμος στο Ιράν δεν οδηγεί σε άνοδο των τιμών του χρυσού

Αν και οι τιμές του χρυσού και του αργύρου συνήθως αυξάνονται σε περιόδους διεθνών συγκρούσεων, κανένα από τα δύο μέταλλα δεν έχει σημειώσει άνοδο κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν, ο οποίος διαρκεί σχεδόν τρεις εβδομάδες.

Όπως αναφέρει το Forbes, αναλυτές της Sucden Financial δήλωσαν την Τετάρτη ότι οι τιμές των μετάλλων κινούνται «σε αρνητική συσχέτιση με το πετρέλαιο», καθώς οι τιμές του πετρελαίου και της ενέργειας σημειώνουν άνοδο.

Οι αναλυτές ανέφεραν ότι οι τιμές των πολύτιμων μετάλλων πιθανότατα θα «παραμείνουν ασταθείς», προσθέτοντας ότι «τα πολύτιμα μέταλλα ενδέχεται να βρουν κάποια στήριξη από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, αλλά όσο το πετρέλαιο απορροφά το κύριο ενδιαφέρον για ασφαλή καταφύγια, η ανοδική πορεία πιθανότατα θα παραμείνει περιορισμένη».

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν σημειώσει άνοδο τις τελευταίες εβδομάδες, με τις τιμές του αργού πετρελαίου Brent να εκτινάσσονται κατά περίπου 5% πάνω από τα 109 δολάρια την Τετάρτη, σημειώνοντας αύξηση άνω του 40% από την έναρξη του πολέμου.

Η άνοδος των τιμών της ενέργειας έχει επίσης πυροδοτήσει φόβους για πληθωρισμό και έχει μειώσει τις προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει τα επιτόκια — κάτι που καταστέλλει τις τιμές των μετάλλων, καθώς ο χρυσός και το άργυρος συνήθως σημειώνουν άνοδο μετά από μειώσεις επιτοκίων, δήλωσε την Τετάρτη στο Reuters ο David Meger, διευθυντής συναλλαγών μετάλλων στην High Ridge Futures.

Ο Meger πιστεύει ότι ο χρυσός και το ασήμι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ζήτηση ως ασφαλή καταφύγια, αλλά ότι η ζήτηση αυτή δεν ανεβάζει τις τιμές τους, επειδή τα μέταλλα κατακλύζονται από άλλες πιέσεις. Το δολάριο ΗΠΑ έχει επίσης ενισχυθεί, κάτι που συνήθως ασκεί πτωτική πίεση στα πολύτιμα μέταλλα.

Οι τιμές του χρυσού και του αργύρου έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα τον Ιανουάριο, ολοκληρώνοντας μια ανοδική πορεία που διήρκεσε μήνες. Στα υψηλότερα σημεία τους, οι τιμές του χρυσού ξεπέρασαν τα 5.600 δολάρια και οι τιμές του αργύρου ανέβηκαν πάνω από τα 120 δολάρια.

Οι τιμές κατέρρευσαν στα τέλη Ιανουαρίου, αφότου ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα πρότεινε τον Κέβιν Γουόρς για την ηγεσία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, τον οποίο οι αναλυτές θεωρούσαν λιγότερο πιθανό να προχωρήσει σε δραστική μείωση των επιτοκίων.