Γιατί «στοιχειώνουν» ακόμη τα Ολυμπιακά Ακίνητα - Τι έγινε σε Tae Kwon Do, Badminton

Μνημείο έλλειψης στρατηγικής και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού αποτελούν τα Ολυμπιακά Ακίνητα ορισμένα εκ των οποίων παραμένουν αναξιοποίητα 21 χρόνια μετά από τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το πως αντιμετωπίζονται σε βάθος χρόνου οι δημόσιες επενδύσεις.
«Η ιστορία της αξιοποίησης των ολυμπιακών ακινήτων είναι μια μακρά και δύσκολη πορεία με εμπόδια και καθυστερήσεις. Χρειάστηκε να περάσουν πολλά έτη για να βρεθούν λύσεις για την εκμετάλλευση σημαντικού μέρους των εγκαταστάσεων που κατασκευάστηκαν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Η διαδικασία συνεχίζεται ακόμα, είκοσι περίπου χρόνια μετά τη διοργάνωση καταδεικνύοντας τις δυσκολίες στην εύρεση βιώσιμων σχεδίων μεταολυμπιακής αξιοποίησης των ακινήτων», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκθεση.
Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
- Καρφί Βορίδη στη σύσκεψη για αγρότες: «Έχουμε στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης; Γιατί δεν το βλέπω»
- Φοινικούντα: Συνελήφθη ο ανιψιός του θύματος και ο επιχειρηματίας φίλος του
- Teosty ή αλλιώς "Λίγδας": Όταν το bullying γίνεται content
- Ναταλία Δραγούμη: «Μου έχουν στείλει και dick pic - Κάποτε έβγαινα με στρινγκ και topless»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.