«Γολγοθάς» η εύρεση φοιτητικής κατοικίας: Ποια είναι τα κόστη σε Αθήνα και Περιφέρεια

Αντιμέτωποι με έναν νέο Γολγοθά μετά τις εξετάσεις των Πανελληνίων Εξετάσεων είναι οι φοιτητές και οι γονείς τους. Οι τιμές των ενοικίων στις περισσότερες πόλεις έχουν εκτιναχθεί, ενώ ένας δεύτερος παράγοντας που δημιουργεί αδιέξοδο είναι η μικρή διαθεσιμότητα σπιτιών λίγων τετραγωνικών.

Πού κυμαίνονται τα ενοίκια στην Αθήνα

Πιο οικονομικά φαίνεται πως είναι τα σπίτια στο Αιγάλεω με τις τιμές για ένα σπίτι 25-40 τμ. να κυμαίνονται στα 380 ευρώ και ένα σπίτι 45-60 τμ. να κυμαίνονται στα 540 ευρώ. Πιο ακριβό το Κέντρο της Αθήνας και η περιοχή του Ζωγράφου με ένα σπίτι 25-40 τμ να κυμαίνεται στα 440 και 420 ευρώ αντίστοιχα και ένα σπίτι 45-6- τμ να κυμαίνεται στα 630 με 590 ευρώ.

Διαβάστε ακόμη: Οι παραδοσιακά φοιτητικές γειτονιές αλλάζουν - Πόσο κοστίζει το ενοίκιο για ένα φοιτητικό σπίτι σήμερα

Τιμές ενοικίων στην Αθήνα | ΕΡΤ

Πού κυμαίνονται οι τιμές των ενοικίων στην Περιφέρεια

Για ένα σπίτι 25-40 τμ:

Στη Θεσσαλονίκη από 350 έως 550 ευρώ

Στην Πάτρα 300 έως 450 ευρώ

Στα Ιωάννινα από 250 έως 400 ευρώ

Στο Ρέθυμνο από 450 έως 650 ευρώ

Για ένα σπίτι 45-60 τμ:

Στη Θεσσαλονίκη 500 έως 700+ ευρώ

Στην Πάτρα από 450 έως 650 ευρώ

Στα Ιωάννινα από 320 έως 550 ευρώ

Στο Ρέθυμνο από 550 έως 800 ευρώ

Ο μεσίτης Γιάννης Ρεβύθης μιλώντας στην ΕΡΤ τόνισε τους κινδύνους που θα πρέπει να αποφύγουν οι υποψήφιοι ενοικιαστές κατά την εύρεση κατοικίας αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι δεν προβλέπεται κανένα χρηματικό ποσό ως «προκαταβολή» για υπόσχεση εξεύρεσης κατοικίας και ότι οι μεσίτες πληρώνονται εφόσον βρεθεί η κατοικία. Ενώ σημαντικό είναι να μπορούν να δουν το σπίτι με το φως της ημέρας και να είναι ενήμεροι για τα κοινόχρηστα που αυξάνουν τα κόστη.