Γυναίκες: Τι ποσό δικαιούνται για να ανοίξουν επιχείρηση ή να αναλάβουν μισθωτή εργασία - Τα προγράμματα που «τρέχουν»

Νέο πρόγραμμα από την ΔΥΠΑ, για 10.000 θέσεις εργασίας γυναικών, με έμφαση σε μητέρες και ευέλικτες μορφές απασχόλησης.

ΔΥΠΑ
ΔΥΠΑ | Eurokinissi
Οι γυναίκες βρίσκονται στο επίκεντρο των δύο προγραμμάτων της ΔΥΠΑ που τρέχουν αυτή την περίοδο και αφορούν επιδοτούμενη απασχόληση αλλά και επιχειρηματικότητα ανέργων, εγγεγραμμένων στα μητρώα της.

Με το νέο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 άνεργων γυναικών, με έμφαση σε μητέρες ανήλικων τέκνων», ενισχύεται η γυναικεία απασχόληση, καθώς και η εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ