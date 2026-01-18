Γυναίκες: Τι ποσό δικαιούνται για να ανοίξουν επιχείρηση ή να αναλάβουν μισθωτή εργασία - Τα προγράμματα που «τρέχουν»

Οι γυναίκες βρίσκονται στο επίκεντρο των δύο προγραμμάτων της ΔΥΠΑ που τρέχουν αυτή την περίοδο και αφορούν επιδοτούμενη απασχόληση αλλά και επιχειρηματικότητα ανέργων, εγγεγραμμένων στα μητρώα της.

Με το νέο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 άνεργων γυναικών, με έμφαση σε μητέρες ανήλικων τέκνων», ενισχύεται η γυναικεία απασχόληση, καθώς και η εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

