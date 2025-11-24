Χάθηκαν πάνω από μισό εκ. αιγοπρόβατα, αλλά το γάλα αυξήθηκε: Τι καταγγέλλουν κτηνοτρόφοι

Μπορεί να έχουν θανατωθεί πάνω από 500.000 αιγοπρόβατα λόγω της ευλογιάς, ωστόσο η παραγωγή πρόβειου γάλακτος, όχι μόνο δεν μειώθηκε, αλλά... αυξήθηκε σε σχέση με πέρυσι.
Αυτό δείχνουν τα στοιχεία, σύμφωνα με τον Alpha, με τους κτηνοτρόφους να κάνουν λόγο για παράνομες ελληνοποιήσεις, καταγγέλλοντας παράλληλα την απουσία ελέγχων από τους αρμόδιους φορείς.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, μεταξύ Ιανουαρίου και Αυγούστου 2024 παράχθηκαν 613.562 τόνοι αιγοπρόβειο γάλακτος, ενώ την αντίστοιχη περίοδο το 2025 και παρά τις εκατοντάδες χιλιάδες θανατώσεις ζώων δηλώθηκαν 617.683 τόνοι.
Όπως επισημαίνουν οι κτηνοτρόφοι, η κατάσταση αυτή επηρεάζει την τιμή του αιγοπρόβειου γάλακτος, το οποίο λόγω της κατάστασης φέτος θα έπρεπε να πωλείται υψηλότερα, ωστόσο κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.
