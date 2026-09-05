Χατζηδάκης για αγροτικές ενισχύσεις: «Για να ζητάμε από την Ευρώπη, πρέπει να τακτοποιούμε τα του οίκου μας»

O αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας χθες στη Θεσσαλονίκη για τη νέα ΚΑΠ, επεσήμανε πως «Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα, στη νέα προγραμματική περίοδο 2028-2034, να κινητοποιήσει πόρους άνω των 20 δισ. ευρώ για τη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές.

Αυτός είναι ένας αριθμός που πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες παραγωγοί. Το ζήτημα είναι όμως, το ποσό αυτό να αξιοποιηθεί σωστά και όχι απλώς να απορροφηθεί, προς όφελος τρίτων χωρών ενδεχομένως και μη ευρωπαϊκών.

Και όχι προς όφελος της τοπικής οικονομίας και της περιφερειακής ανάπτυξης στη χώρα μας».

Χατζηδάκης για νέα ΚΑΠ: «Προστατευμένες οι βασικές ενισχύσεις»

«Για να μπορείς να ζητάς περισσότερα από την Ευρώπη, πρέπει να έχεις τακτοποιήσει προηγουμένως τα του οίκου σου. Εμείς έχουμε επιλέξει τον δρόμο της αξιοπιστίας και της στήριξης του πραγματικού παραγωγού.

Και σε αυτόν θα παραμείνουμε. Γι’ αυτό προχωρήσαμε στη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και στη δημιουργία ενός νέου συστήματος πληρωμών, με περισσότερους διασταυρωτικούς ελέγχους και μεγαλύτερη διαφάνεια», τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης και προσέθεσε:

«Ακούω, το τελευταίο διάστημα ότι υπάρχουν στην αντιπολίτευση σκέψεις για έναν νέο 'διαχωρισμό' του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ. Το όραμα των προοδευτικών δυνάμεων στην Ελλάδα είναι η επαναφορά του παλιού ΟΠΕΚΕΠΕ!

Γι’ αυτό και θέλω να είμαι απολύτως σαφής: η Ελλάδα δεν πρόκειται να γυρίσει πίσω. Δεν πρόκειται να επαναφέρουμε ένα μοντέλο που δημιούργησε προβλήματα, επέφερε πρόστιμα και εξέθεσε τη χώρα διεθνώς».

Ενώ συμπλήρωσε ακόμη ότι: «Αυτό δεν σημαίνει ότι η ΑΑΔΕ δεν πρέπει να κάνει σωστά και γρήγορα την πολύ δύσκολη δουλειά που τους έχει ανατεθεί, ιδιαίτερα σε αυτή την πρώτη μεταβατική περίοδο.

Είμαι βέβαιος ότι η ΑΑΔΕ και ο διοικητής της καταλαβαίνουν το μήνυμα. Υπάρχει το νέο σύστημα myAgro που δημιουργήθηκε μετά από διαβούλευση, του οποίου οι νηπιακές ασθένειες αντιμετωπίζονται κάθε μέρα. Πιστεύω ότι στις αμέσως επόμενες μέρες θα ληφθούν όλες οι αποφάσεις οι οποίες χρειάζονται για να έχουμε επιτάχυνση της υποβολής των δηλώσεων και επομένως και των πληρωμών. Όσο νωρίτερα αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα αυτά τόσο το καλύτερο για τους αγρότες μας».

Αναφερόμενος στη διαπραγμάτευση για τη νέα ΚΑΠ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε: «Οι βασικές εισοδηματικές ενισχύσεις παραμένουν προστατευμένες.

Παράλληλα δημιουργείται ένα ενιαίο ισχυρότερο ευρωπαϊκό δίκτυ ασφαλείας για τις κρίσεις. Και ανοίγονται πρόσθετες δυνατότητες για επενδύσεις, αγροτικές υποδομές, μεταποίηση, γνώση και καινοτομία. Πηγαίνουμε στις Βρυξέλλες για να διεκδικήσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τη χώρα».