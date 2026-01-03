Χειμερινές Εκπτώσεις 2026: Ποια μέρα ξεκινάνε οι προσφορές - Πόσο θα διαρκέσουν

Αντίστροφη μέτρηση ξεκινά για τις χειμερινές εκπτώσεις του 2026 καθώς η πρώτη μέρα με χαμηλές τιμές θα είναι η 12η Ιανουαρίου.

Μάλιστα, οι καταναλωτές θα έχουν αρκετές ευκαιρίες να αγοράσουν τα προϊόντα που χρειάζονται και επιθυμούν δεδομένου ότι οι προσφορές θα ισχύουν μέχρι και 27 Φεβρουαρίου.

Τα καταστήματα μπορούν είτε να συμμετέχουν ή όχι, όμως σε περίπτωση που πραγματοποιήσουν εκπτώσεις υποχρεούνται να τηρήσουν κανόνες διαφάνειας, όπως σωστή αναγραφή αρχικής και τελικής τιμής και αποφυγή παραπλανητικών προσφορών.

Παράλληλα, ισχύει πλήρως το πλαίσιο προστασίας του καταναλωτή, που καλύπτει ελαττωματικά προϊόντα, ψευδείς τιμές και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.