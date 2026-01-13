Χωριστές φορολογικές δηλώσεις: Συμφέρει τα ζευγάρια; Πώς γίνεται η διαδικασία

Διαθέσιμη είναι στο Taxisnet μέχρι και τις 02/03 η εφαρμογή για όσα παντρεμένα ζευγάρια επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τις φορολογικές τους δηλώσεις χωριστά.

Το κατά πόσο συμφέρει τα ζευγάρια να οριστικοποιούν τις δηλώσεις τους χωριστά είναι ένα ερώτημα που ίσως μπορούμε να απαντήσουμε. Η πραγματικότητα είναι ότι εάν δεν συντρέχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος, οι χωριστές δηλώσεις δεν αποτελούν ενδεδειγμένη επιλογή.

Ο λόγος είναι πως στις φορολογικές δηλώσεις που πραγματοποιούνται από κοινού, τα εισοδήματα για την κάλυψη των τεκμηρίων υπολογίζονται αθροιστικά και αυτό βοηθάει έτσι ώστε να μην προκύπτει φόρος από τα τεκμήρια διαβίωσης.

Στην περίπτωση που ένα ζευγάρι επιλέξει την χωριστή φορολογική δήλωση, θα πρέπει ο καθένας ξεχωριστά να καλύψει τα δικά του τεκμήρια βάσει των εισοδημάτων που έχει.

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου ένα από τα δύο φυσικά πρόσωπα δεν έχουν τα εισοδήματα για να καλύψουν τα τεκμήριά τους.

Ωστόσο είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει πλέον η επιλογή της ξεχωριστής δήλωσης διότι παλαιότερα που δεν υπήρχε δημιουργούσε αρκετά προβλήματα όπως στα εν διαστάσει ζευγάρια στα οποία δεν είχε εκδοθεί ακόμη το διαζύγιο αλλά και προβλήματα με τις οφειλές, αφού το εκκαθαριστικό σημείωμα ήταν ενιαίο και όλες οι οφειλές χρεώνονταν στο ΑΦΜ του υπόχρεου, δηλαδή του συζύγου.

Για την επιλογή της χωριστής δήλωσης αρκεί να εισέλθει στο taxisnet ο ένας εκ των δύο συζύγων επιλέγοντας αυτό που επιθυμεί και αυτομάτως το σύστημα θα ενημερωθεί.

Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο πως όσοι είχαν δηλώσει πέρυσι να πραγματοποιήσουν την φορολογική τους δήλωση χωριστά και επιθυμούν το ίδιο και την φετινή χρονιά, η επιλογή είναι αποθηκευμένη και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται να προβούν σε κάποια άλλη ενέργεια.