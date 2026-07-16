Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: Τι χρήματα έχει βγάλει - Πόσο πλούσιος είναι

Κάτοικος Telekom Center θα είναι μέχρι το 2030 ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ που ανανέωσε με τον Παναθηναϊκό, με ένα συμβόλαιο 10 εκατ. ευρώ, που του αποφέρει ετήσιες απολαβές 2,5 εκατ. ευρώ τον χρόνο, ενισχύοντας περαιτέρω το εισόδημά του.

Ο Ισπανός φόργουορντ με χρόνια παρουσία στο NBA, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, εκτιμάται πως μεικτό net worth περί τα 48 εκατ. δολάρια, με την καθαρή περιουσία του να κυμαίνεται από 12 εκατ. δολάρια μέχρι 18 εκατ. δολάρια.

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