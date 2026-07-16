Μενού

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: Τι χρήματα έχει βγάλει - Πόσο πλούσιος είναι

Στους «πράσινους» έως το 2030 ο «Μπο Κρουζ» (από την ταινία «Hustle» με τον Άνταμ Σάντλερ). Η συγκομιδή του Ισπανού φόργουορντ από το ΝΒΑ για το διάστημα 2016-2023.

Reader symbol
Newsroom
Χουάντσο Ερνανγκόμεθ
Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ | EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Κάτοικος Telekom Center θα είναι μέχρι το 2030 ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ που ανανέωσε με τον Παναθηναϊκό, με ένα συμβόλαιο 10 εκατ. ευρώ, που του αποφέρει ετήσιες απολαβές 2,5 εκατ. ευρώ τον χρόνο, ενισχύοντας περαιτέρω το εισόδημά του.

Ο Ισπανός φόργουορντ με χρόνια παρουσία στο NBA, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, εκτιμάται πως μεικτό net worth περί τα 48 εκατ. δολάρια, με την καθαρή περιουσία του να κυμαίνεται από 12 εκατ. δολάρια μέχρι 18 εκατ. δολάρια.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ