Χρέη στην εφορία: Ανοίγει ο δρόμος για την πώληση κατασχεμένων ακινήτων

Λύση σε χιλιάδες φορολογούμενους που αδυνατούν να προχωρήσουν στην πώληση των ακινήτων τους επειδή έχουν κατασχεθεί για χρέη στην εφορία, δίνει νέα ρύθμιση η οποία ενεργοποιείται τις επόμενες ημέρες με την έκδοση της σχετικής απόφασης από την ΑΑΔΕ.
Πρόκειται για μια νέα διαδικασία αποδέσμευσης κατασχεμένων ακινήτων, η οποία ανοίγει τον δρόμο για την πώλησή τους και μέρος του τιμήματος το οποίο θα πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 25% της οφειλής, θα εισπράττεται από το συμβολαιογράφο ο οποίος θα το αποδίδει απευθείας στην ΑΑΔΕ για την εξόφληση των οφειλών προς το Δημόσιο.
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