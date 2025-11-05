Χριστούγεννα: Οι τιμές για μελομακάρονα και κουραμπιέδες - Ποια υλικά επηρεάζει η ακρίβεια

«Χριστούγεννα Ευτυχισμένα», θα πουν ακόμα λιγότεροι Έλληνες φέτος, αφού η μεγάλη γιορτή θα επιβαρυνθεί δυσανάλογα από την ακρίβεια, η οποία ενδέχεται να χτυπήσει τα μελομακάρονα και τους κουραμπιέδες.

Κοινός παρονομαστής στην αύξηση των τιμών είναι το αυξημένο ενεργειακό κόστος καθώς και άνοδος των τιμών των πρώτων υλών, που αναμένεται να συμπαρασύρει το κόστος για τα παραδοσιακά γλυκά των εορτών.

Περί αυτού μίλησε στην ΕΡΤ ο Γιάννης Γλύκος, πρόεδρος Ζαχαροπλαστών Ελλάδος, αναφέροντας πως παρά τις προσπάθειες των επαγγελματιών να συγκρατήσουν τις ανατιμήσεις, «δεν βγαίνουν οικονομικά».

Χριστούγεννα για λίγους

«Πριν από δύο χρόνια ο τόνος του κακάο είχε 2.000 δολάρια. Έφτασε μέχρι και τα 12.000 δολάρια. Εμείς όμως κρατήσαμε τις τιμές όσο μπορούσαμε. Αντί να κάνουμε αύξηση 300%, κάναμε μόνο 20% με 30% και προσπαθήσαμε να απορροφήσουμε όλον τον κραδασμό.

Όμως πλέον δεν βγαίνουμε, τα μαγαζιά μας δεν βγαίνουν πέρα», δήλωσε ο κ. Γλύκος.

Μιλώντας για την αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές που παρατηρείται, επεσήμανε ότι αυτό δεν έχει φανεί στην ελληνική αγορά: «Τώρα υπάρχει μία σταθεροποίηση και μία πτώση στο κακάο, η οποία όμως δεν έχει φανεί στις τιμές της σοκολάτας.

Παλιά αγοράζαμε σοκολάτα 4 με 4,5 ευρώ το κιλό, φτάσαμε να την αγοράζουμε 12 ευρώ και σήμερα πληρώνουμε 9 με 10 ευρώ. Το κακάο έπεσε από τα 12.000 στα 6.000 δολάρια, αλλά δεν έχει μετακυλιστεί ακόμα η μείωση στις τιμές μας».

Μελομακάρονα και κουραμπιέδες: Απειλούνται οι τιμές τους;

Αναφερόμενος στα παραδοσιακά γλυκίσματα των Χριστουγέννων, όπως μελομακάρονα και κουραμπιέδες, εκτίμησε ότι θα παραμείνουν στα περυσινά επίπεδα.

«Φέτος τα ζαχαροπλαστεία πουλάνε από 13,80 έως 18 ευρώ το κιλό, ανάλογα με το μαγαζί. Δεν έχουμε καμία αύξηση από πέρυσι γιατί τα βούτυρα έχουν σταθεροποιηθεί» είπε συμπληρώνοντας ότι «τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες θα μείνουν στις ίδιες τιμές για όλη τη σεζόν. Δεν πρόκειται να υπάρξει αύξηση».

Διαφορετική είναι όμως η ιστορία για τις πάστες, καθώς ο κ. Γλύκος τόνισε πως «μια πάστα που πέρυσι κόστιζε 2 ευρώ, φτάνει πλέον 3 ή 4 ευρώ». Παρόλα αυτά, όπως εξήγησε, οι ζαχαροπλάστες προσπαθούν να διατηρήσουν ενιαίες τιμές για να μην επιβαρύνουν περαιτέρω τους πελάτες που πλέον αγοράζουν τόσα τεμάχια όσα και τα μέλη της οικογένειάς τους:

«Όλες τις πάστες, λευκές ή μαύρες, τις έχουμε σε μία τιμή. Από τη μία κερδίζουμε λίγο παραπάνω, από την άλλη χάνουμε. Δεν μπορείς να λες στον πελάτη πάρε αυτό 3 ευρώ και το άλλο 4 ευρώ. Βάζουμε 3,5 ευρώ όλα και τελειώνει η υπόθεση».