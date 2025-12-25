Μενού

Χριστούγεννα: Ποια σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά σήμερα 25/12

Για τους καταναλωτές που θα κάνουν τα ψώνια για το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι «τελευταία στιγμή», αυτά είναι τα σούπερ μάρκετ που θα παραμείνουν ανοιχτά ανήμερα.

Reader symbol
Newsroom
Ψώνια στο σούπερ μάρκετ
Ψώνια στο σούπερ μάρκετ | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Πολλοί βρίσκονται ήδη στο γιορτινό τραπέζι για τα Χριστούγεννα ενώ άλλοι είναι καθ' όδόν. Αν και τα μαγαζιά κατά γενική οδηγία είναι κλειστά, υπάρχει λύση για όσους επιθυμούν να κάνουν ψώνια σούπερ μάρκετ τελευταίας στιγμής. 

Οι μεγάλες αλυσίδες παραμένουν κλειστές, ωστόσο ανοιχτά ανήμερα (25/12) είναι τα εξής σούπερ μάρκετ:

  • Επιλεκτικά AB Shop & Go με ωράριο λειτουργίας 08:00 - 21:00
  • Επιλεκτικά Ok Anytime Markets με ωράριο λειτουργίας 08:00 - 23:00
  • Επιλεκτικά MyMarketlocal με ωράριο λειτουργίας 09:00 - 23:00 

Εορταστικό ωράριο: Τι ισχύει για τα καταστήματα

το εορταστικό ωράριο, πλην των παραπάνω εξαιρέσεων για τις υπόλοιπες μέρες του Δεκεμβρίου προβλέπει: 

  • Πέμπτη 25/12 & Παρασκευή 26/12: Αργία
  • Σάββατο 27/12: 09:00 – 18:00
  • Κυριακή 28/12: 11:00 – 18:00
  • Δευτέρα 29/12 και Τρίτη 30/12: 09:00 – 21:00
  • Τετάρτη 31/12: 09:00 – 18:00

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ