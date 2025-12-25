Χριστούγεννα: Ποια σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά σήμερα 25/12

Πολλοί βρίσκονται ήδη στο γιορτινό τραπέζι για τα Χριστούγεννα ενώ άλλοι είναι καθ' όδόν. Αν και τα μαγαζιά κατά γενική οδηγία είναι κλειστά, υπάρχει λύση για όσους επιθυμούν να κάνουν ψώνια σούπερ μάρκετ τελευταίας στιγμής.
Οι μεγάλες αλυσίδες παραμένουν κλειστές, ωστόσο ανοιχτά ανήμερα (25/12) είναι τα εξής σούπερ μάρκετ:
- Επιλεκτικά AB Shop & Go με ωράριο λειτουργίας 08:00 - 21:00
- Επιλεκτικά Ok Anytime Markets με ωράριο λειτουργίας 08:00 - 23:00
- Επιλεκτικά MyMarketlocal με ωράριο λειτουργίας 09:00 - 23:00
Εορταστικό ωράριο: Τι ισχύει για τα καταστήματα
το εορταστικό ωράριο, πλην των παραπάνω εξαιρέσεων για τις υπόλοιπες μέρες του Δεκεμβρίου προβλέπει:
- Πέμπτη 25/12 & Παρασκευή 26/12: Αργία
- Σάββατο 27/12: 09:00 – 18:00
- Κυριακή 28/12: 11:00 – 18:00
- Δευτέρα 29/12 και Τρίτη 30/12: 09:00 – 21:00
- Τετάρτη 31/12: 09:00 – 18:00
- Μυαλό θέλει: Ο έφηβος που έστησε στο δωμάτιο του μια επιχείρηση με τζίρο 117.000 ευρώ τον χρόνο
- Ξέσπασε η Ιουλία Καλλιμάνη on stage: Μαζί με τα λουλούδια της πέταξαν και νερό
- Πόσο χρονών ήταν η Μαρία όταν γέννησε τον Ιησού; Η επιστημονική απάντηση
- Τηλεθέαση: Αυτό που συνέβη την Παραμονή μάλλον...το περιμέναμε
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.