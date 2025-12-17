Χριστουγεννιάτικη φορολοταρία ΑΑΔΕ: 1,2 εκατομμύρια ευρώ σε έπαθλα – Δείτε πώς συμμετέχετε

Η ΑΑΔΕ και το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνουν την εορταστική φορολοταρία που θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο δεκαήμερο του έτους. Συνολικά θα μοιραστούν 1,2 εκατομμύρια ευρώ, με 12 τυχερούς να κερδίζουν από 100.000 ευρώ ο καθένας.

Φορολοταρία: Πώς υπολογίζονται οι λαχνοί

Οι λαχνοί προκύπτουν από ηλεκτρονικές πληρωμές με κάρτες και e-banking:

1 ευρώ δαπάνης = 1 λαχνός

Αν οι δαπάνες ξεπερνούν το 30%, 50% ή 70% του μηνιαίου εισοδήματος, οι λαχνοί διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται ή τετραπλασιάζονται.

Πολίτες με εισόδημα κάτω των 1.000 ευρώ ή χωρίς υποχρέωση δήλωσης λαμβάνουν διπλάσιους λαχνούς.

Για κάθε προστατευόμενο τέκνο, οι λαχνοί αυξάνονται κατά 50%.

Εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ λαμβάνουν έναν λαχνό ανά ευρώ, χωρίς προσαυξήσεις.

Φορολοταρία: Ποιοι εξαιρούνται από την κλήρωση

Όσοι έχουν κερδίσει έπαθλο άνω των 5.000 ευρώ σε μηνιαία κλήρωση δεν συμμετέχουν ξανά μέσα στο ίδιο έτος.

Όσοι έχουν κερδίσει 50.000 ευρώ σε μηνιαία κλήρωση δεν μπορούν να λάβουν μέρος στην εορταστική κλήρωση.

Φορολοταρία: Πώς θα δείτε αν κερδίσατε

Οι νικητές θα ενημερωθούν:

Μέσω της ιστοσελίδας aade.gr

Με μήνυμα στη θυρίδα τους στο myAADE

Με email από την ΑΑΔΕ

Τα έπαθλα θα κατατεθούν στους δηλωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς. Όσοι δεν έχουν δηλώσει λογαριασμό, έχουν προθεσμία τριών μηνών για να το πράξουν.