Χριστουγεννιάτικη φορολοταρία ΑΑΔΕ: 1,2 εκατομμύρια ευρώ σε έπαθλα – Δείτε πώς συμμετέχετε

Η ΑΑΔΕ και το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνουν την εορταστική φορολοταρία που θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο δεκαήμερο του έτους. Συνολικά θα μοιραστούν 1,2 εκατομμύρια ευρώ, με 12 τυχερούς να κερδίζουν από 100.000 ευρώ ο καθένας.
Φορολοταρία: Πώς υπολογίζονται οι λαχνοί
Οι λαχνοί προκύπτουν από ηλεκτρονικές πληρωμές με κάρτες και e-banking:
- 1 ευρώ δαπάνης = 1 λαχνός
- Αν οι δαπάνες ξεπερνούν το 30%, 50% ή 70% του μηνιαίου εισοδήματος, οι λαχνοί διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται ή τετραπλασιάζονται.
- Πολίτες με εισόδημα κάτω των 1.000 ευρώ ή χωρίς υποχρέωση δήλωσης λαμβάνουν διπλάσιους λαχνούς.
Για κάθε προστατευόμενο τέκνο, οι λαχνοί αυξάνονται κατά 50%.
Εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ λαμβάνουν έναν λαχνό ανά ευρώ, χωρίς προσαυξήσεις.
Φορολοταρία: Ποιοι εξαιρούνται από την κλήρωση
- Όσοι έχουν κερδίσει έπαθλο άνω των 5.000 ευρώ σε μηνιαία κλήρωση δεν συμμετέχουν ξανά μέσα στο ίδιο έτος.
- Όσοι έχουν κερδίσει 50.000 ευρώ σε μηνιαία κλήρωση δεν μπορούν να λάβουν μέρος στην εορταστική κλήρωση.
Η ΑΑΔΕ και το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνουν την εορταστική φορολοταρία που θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο δεκαήμερο του έτους. Συνολικά θα μοιραστούν 1,2 εκατομμύρια ευρώ, με 12 τυχερούς να κερδίζουν από 100.000 ευρώ ο καθένας.
Φορολοταρία: Πώς θα δείτε αν κερδίσατε
Οι νικητές θα ενημερωθούν:
- Μέσω της ιστοσελίδας aade.gr
- Με μήνυμα στη θυρίδα τους στο myAADE
- Με email από την ΑΑΔΕ
Τα έπαθλα θα κατατεθούν στους δηλωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς. Όσοι δεν έχουν δηλώσει λογαριασμό, έχουν προθεσμία τριών μηνών για να το πράξουν.
- «Πεθαίνει μπροστά στα μάτια μας»: Η σκληρή αλήθεια για την Κέιτι Πράις και η φωτογραφία που σόκαρε τους φαν της
- Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών: «Ανοιχτό το ενδεχόμενο καθαίρεσης Καρυστιανού», λέει η Βασάρα
- Η Αγγελική Ηλιάδη για την παρενόχληση που δέχθηκε: «Με πήγε σπίτι του, κλείδωσε την πόρτα και ήταν επιθετικός»
- Η άγρια δολοφονία του ακόλαστου καλόγερου Γκριγκόρι Ρασπούτιν
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.