«Χρυσάφι» το ποτό στην Ελλάδα: Στην τριάδα με τις πιο ακριβές τιμές στην ΕΕ

Η Eurostat για το 2024, κατατάσσει την Ελλάδα στην τρίτη θέση μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις λιανικές τιμές πώλησης οινοπνευματωδών ποτών.

Ο δείκτης τιμών φτάνει το 154, δηλαδή 54% υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όπως επεξεργάστηκε και δημοσιοποίησε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων και Αλκοολούχων Ποτών (ΣΕΑΟΠ).

Φιλανδία στην κορυφή, Ιταλία στον πάτο της λίστας

Σύμφωνα με το insider, η Φιλανδία κρατά τα σκήπτρα της ακρίβειας με δείκτη 210,4, ενώ στον αντίποδα βρίσκονται η Ιταλία (83,9), η Γερμανία (86,7) και η Αυστρία (89,7), με τιμές σημαντικά χαμηλότερες από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Ανάμεσα στις μεσογειακές χώρες, η Ελλάδα ξεχωρίζει ως η ακριβότερη, ξεπερνώντας την Κροατία, τη Μάλτα, την Κύπρο, την Πορτογαλία, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία.

Η φορολογία πίσω από την ακρίβεια

Ο ΣΕΑΟΠ αποδίδει τις υψηλές τιμές στον ιδιαίτερα αυξημένο Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και στον ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα έχει τον υψηλότερο ΕΦΚ στην ΕΕ σε όρους αγοραστικής δύναμης, ενώ σε απόλυτες τιμές βρίσκεται στην πέμπτη δυσμενέστερη θέση.

Ο ΕΦΚ είναι κατά 35% υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με τη συνολική φορολογική επιβάρυνση να φτάνει το 55% της τελικής τιμής ενός τυπικού αλκοολούχου ποτού.

Ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τον τουρισμό και ώθηση στο λαθρεμπόριο

Η υψηλή φορολόγηση έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, ενώ δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη του παράνομου εμπορίου.

Ενδεικτικά, η Ελλάδα επιβαρύνεται με 1.190 ευρώ περισσότερο ΕΦΚ από τη Μάλτα και πάνω από 1.500 ευρώ σε σχέση με Ιταλία, Ισπανία, Κροατία και Κύπρο.

Η πρόταση του ΣΕΑΟΠ

Ο ΣΕΑΟΠ προτείνει την τριετή προσαρμογή του ΕΦΚ στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, μέτρο που χαρακτηρίζεται δημοσιονομικά ουδέτερο ή και θετικό, σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ.

Η εφαρμογή του αναμένεται να μειώσει τις τελικές τιμές, να περιορίσει το λαθρεμπόριο, να ενισχύσει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος της χώρας.

Το 2009, οι τιμές των αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα ήταν μόλις 8% υψηλότερες από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Το 2024, η διαφορά έχει εκτοξευθεί στο 54%, κατατάσσοντας τη χώρα στην τρίτη θέση της λίστας των ακριβότερων κρατών της Ένωσης.