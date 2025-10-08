Ο χρυσός συνέχισε την ιστορική του άνοδο και ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 4.000 δολάρια την ουγγιά την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν προς το ασφαλές καταφύγιο για να προστατευθούν από την αυξανόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα, ενώ παράλληλα στοιχημάτισαν σε περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων στις ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει το Reuters, παραδοσιακά, ο χρυσός θεωρείται αποθεματικό αξίας σε περιόδους αστάθειας. Ως ένα από τα περιουσιακά στοιχεία με την καλύτερη απόδοση το 2025, ο χρυσός έχει σημειώσει άνοδο 53% από την αρχή του έτους, μετά από άνοδο 27% το 2024.

Η άνοδος οφείλεται σε ένα συνδυασμό παραγόντων, όπως οι προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων, η συνεχιζόμενη πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα, οι σταθερές αγορές από τις κεντρικές τράπεζες, οι εισροές σε αμοιβαία κεφάλαια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια και το αδύναμο δολάριο.

«Υπάρχει τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη σε αυτή τη συναλλαγή αυτή τη στιγμή, που η αγορά θα αναζητήσει τον επόμενο μεγάλο αριθμό, που είναι το 5.000, με την Fed να συνεχίζει πιθανώς να μειώνει τα επιτόκια», δήλωσε ο Tai Wong, ανεξάρτητος έμπορος μετάλλων.

«Θα υπάρξουν κάποιες αναταράξεις, όπως μια διαρκής εκεχειρία στη Μέση Ανατολή ή την Ουκρανία, αλλά οι θεμελιώδεις παράγοντες που καθοδηγούν το εμπόριο, το τεράστιο και αυξανόμενο χρέος, η διαφοροποίηση των αποθεματικών και το ασθενέστερο δολάριο, είναι απίθανο να αλλάξουν μεσοπρόθεσμα».

Στις αβεβαιότητες προστίθεται και η διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ που μπήκε στην έβδομη ημέρα της την Τρίτη.

Η διακοπή λειτουργίας έχει αναβάλει την ανακοίνωση βασικών οικονομικών δεικτών από τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, αναγκάζοντας τους επενδυτές να βασίζονται σε δευτερεύοντα, μη κυβερνητικά στοιχεία για να εκτιμήσουν το χρονοδιάγραμμα και την έκταση των μειώσεων των επιτοκίων της Fed.

«Τα αυξανόμενα επίπεδα αβεβαιότητας τείνουν να τροφοδοτούν τα κέρδη στην τιμή του χρυσού και βλέπουμε αυτό το μοτίβο να επαναλαμβάνεται», δήλωσε ο Tim Waterer, επικεφαλής αναλυτής αγοράς της KCM Trade.

«Η δυναμική της αγοράς με τα χαμηλότερα επιτόκια στις ΗΠΑ και το συνεχιζόμενο κλείσιμο της κυβέρνησης εξακολουθούν να λειτουργούν υπέρ του χρυσού. Ωστόσο, ο πειρασμός να πραγματοποιηθούν κέρδη γύρω στα 4.000 δολάρια αποτελεί πιθανό βραχυπρόθεσμο κίνδυνο».

Ο «φόβος της απώλειας» ενισχύει επίσης την άνοδο, σύμφωνα με τους αναλυτές. Επιπλέον, οι πολιτικές αναταραχές στη Γαλλία και την Ιαπωνία έχουν επίσης ενισχύσει τη ζήτηση για το ασφαλές καταφύγιο του χρυσού.

Οι αναλυτές αναμένουν ισχυρές εισροές σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια που υποστηρίζονται από φυσικό χρυσό, αγορές από κεντρικές τράπεζες και την προοπτική χαμηλότερων επιτοκίων στις ΗΠΑ για να στηρίξουν τις τιμές του χρυσού το 2026, ωθώντας τις Goldman Sachs και UBS να αναθεωρήσουν προς τα πάνω τις προβλέψεις τους για τις τιμές.