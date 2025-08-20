Η «ανάσα» που φέρνει το πλεόνασμα: Στο τραπέζι αλλαγές στην κλίμακα φορολογίας

Αέρα αισιοδοξίας φέρνουν στα κυβερνητικά επιτελεία τα νεότερα στοιχεία από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, καθώς το πρωτογενές πλεόνασμα του Ιουλίου άγγιξε τα 8 δισεκατομμυρια. ευρώ, υπερβαίνοντας κάθε πρόβλεψη.

Το θετικό αυτό δημοσιονομικό αποτέλεσμα δεν αποτελεί απλώς ένδειξη οικονομικής σταθερότητας, αλλά και ενδεχόμενο καταλύτη για εξελίξεις στο πεδίο της φορολογίας..

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλεόνασμα δίνει πλέον στην κυβέρνηση τη δυνατότητα να προχωρήσει με μεγαλύτερη ευχέρεια στην υλοποίηση της κεντρικής της δέσμευσης: την ουσιαστική ελάφρυνση της μεσαίας τάξης. Οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις αναμένεται να επικεντρωθούν σε στοχευμένες μειώσεις φόρων, ενώ δεν αποκλείεται να δρομολογηθούν αλλαγές ακόμη και στην υφιστάμενη φορολογική κλίμακα.

Πάντως, κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν με νόημα ότι οποιαδήποτε αλλαγή θα γίνει με γνώμονα τη διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, χωρίς να διακυβευτεί η ευρύτερη οικονομική σταθερότητα της χώρας.

Τι θα περιλαμβάνει το «καλάθι» Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Η περίμετρος και οι στοχεύσεις του οικονομικού πακέτου που θα εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις αρχές Σεπτεμβρίου στη ΔΕΘ μπαίνουν στο μικροσκόπιο του ίδιου, των στενών συνεργατών του και του οικονομικού επιτελείου τις προσεχείς ημέρες οπότε και προγραμματίζονται διαδοχικές συσκέψεις, ώστε την επόμενη εβδομάδα πιθανότατα να «κλειδώσει» το μεγαλύτερο μέρος των αποφάσεων.

Άπαντες πλέον εκτιμούν ότι το «καλάθι» θα αγγίξει αθροιστικά περίπου τα 2 δισ. ευρώ. Τα 1,5 δις θα αφορούν πιο βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις και τα υπόλοιπα μέτρα στήριξης που θα υλοποιηθούν μετά τον Απρίλιο του 2026, αφού οριστικοποιηθούν τα στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονομίας το τρέχον έτος.

Στόχος η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών

Οι ανακοινώσεις που θα κάνει ο Πρωθυπουργός εξετάζονται ενδελεχώς μία προς μία ως προς την αποτελεσματικότητά τους, τη δικαιοσύνη που θα τις διακρίνει και το εύρος των δικαιούχων που θα περιλαμβάνουν. Κοινός στόχος όλων σε κάθε περίπτωση είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και το πραγματικό αντίκρισμα στην τσέπη τους, δεδομένου ότι ο πληθωρισμός έχει ροκανίσει μεγάλο μέρος των αυξήσεων σε μισθούς και συντάξεις.

Η φετινή ΔΕΘ εξάλλου είναι κομβική για την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που επιδιώκει να σηματοδοτήσει μία δυναμική επανεκκίνηση και να αποφύγει την εσωστρέφεια και τη φθορά που είθισται να συνοδεύει ιστορικά τη δεύτερη τετραετία διακυβέρνησης.

Εξού και πέραν του μείγματος των οικονομικών μέτρων επί τάπητος τίθενται τις επόμενες μέρες και η πολιτική στρατηγική που θα περιγράψει ο Πρωθυπουργός από το βήμα του Βελλίδειου Συνεδριακού Κέντρου, προκειμένου να εκπέμψει σαφή και ηχηρά μηνύματα προς την κοινωνία που έχει ανεβάσει τον πήχη των προσδοκιών της.

Επίσκεψη Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη πριν τη ΔΕΘ

Η Βόρεια Ελλάδα πάντως είναι κυκλωμένη στο ημερολόγιο του Πρωθυπουργού και πριν από τη ΔΕΘ. Και συγκεκριμένα για τις 28 Αυγούστου, οπότε και θα επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη για να μιλήσει σε εκδήλωση αναφορικά με τα μεγάλα έργα στην περιοχή, έχοντας παράλληλα την ευκαιρία για δια ζώσης επαφές με τους παραγωγικούς φορείς.

Περιοδείες σχεδιάζονται και σε επίπεδο Υπουργών, Γενικών Γραμματέων και βουλευτών στους νομούς της Βόρειας Ελλάδας πριν από τα επίσημα εγκαίνια της ΔΕΘ, ώστε να προετοιμαστεί καλύτερα το έδαφος για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.

Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού είναι στραμμένο και στις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις και δη στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία μετά τις συναντήσεις στο Λευκό Οίκο.

Συμμετέχοντας στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη των ευρωπαίων ηγετών που συγκάλεσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε εκ νέου την ανάγκη για άμεση εκεχειρία, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόθεση των ΗΠΑ να στηρίξουν τις εγγυήσεις ασφαλείας, επανέλαβε την πάγια θέσης της Ελλάδας για το απαραβίαστο των συνόρων και χαρακτήρισε θετική την ορατότητα που προέκυψε για τα επόμενα βήματα και μία διμερή συνάντηση των Προέδρων Ουκρανίας και Ρωσίας.