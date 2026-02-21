Η αργία της 25ης Μαρτίου φέρνει νωρίτερα την καταβολή των συντάξεων Απριλίου

Η αργία της 25ης Μαρτίου 2026 ενδέχεται να επηρεάσει το χρονοδιάγραμμα πληρωμών των συντάξεων τόσο για τους μη μισθωτούς όσο και για τους μισθωτούς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με αποτέλεσμα να φέρει νωρίτερα την καταβολή τους.

Πιο συγκεκριμένα, το ενιαίο σύστημα καταβολής συντάξεων του ΕΦΚΑ ορίζει ότι οι προγραμματισμένες ημερομηνίες:

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

