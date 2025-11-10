Οι Έλληνες, οι οποίοι συγκαταλέγονται στους χαμηλότερα αμειβόμενους και υψηλότερα φορολογούμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα με την αγορά ακινήτου.

Ειδικότερα, η Αθήνα αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα στην αγορά κατοικίας τη στιγμή που πολλά ακίνητα διατίθενται για Airbnb.

Μια έρευνα αγοράς της Deloitte έδειξε ότι οι Έλληνες βρίσκονται σε δύσκολη θέση, ειδικά με υψηλό κόστος ζωής και μειωμένη αγοραστική δύναμη για τα νοικοκυριά, και η Αθήνα, είναι σήμερα η δεύτερη πιο ακριβή πόλη της Ευρώπης για αγορά νεόδμητης κατοικίας.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι χρειάζονται 15,3 χρόνια μισθού για να αγοραστεί ένα νεόδμητο διαμέρισμα 70 τετραγωνικών μέτρων στην Αθήνα όπως μεταφέρει το thenationalherald.com, με μόνο το Άμστερνταμ να έχει υψηλότερο ποσοστό.

Η μέση τιμή πώλησης νεόδμητων κατοικιών στην Αττική είναι πλέον 4.100 ευρώ/τετραγωνικό μέτρο, σημειώνοντας αύξηση 10,8%, που σημαίνει ότι 70 τετραγωνικά μέτρα θα κοστίσουν 287.000 ευρώ.

Η έρευνα ανέφερε ότι οι τιμές πώλησης νεόδμητων κατοικιών στην Αττική είναι 2,28 φορές υψηλότερες από τον εθνικό μέσο όρο των 1.800 ευρώ/τετραγωνικό μέτρο, τερματίζοντας ουσιαστικά τις ελπίδες πολλών Ελλήνων να αποκτήσουν σπίτι ή διαμέρισμα.

Αγορά κατοικίας στην Ελλάδα: Τι δήλωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης για το στεγαστικό

«Τα νέα κυβερνητικά μέτρα για τον περιορισμό του αυξανόμενου κόστους στέγασης είναι άμεσα, ενώ η μείωση των άμεσων φόρων παραμένει ύψιστη προτεραιότητα, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης στο 21ο Athens Tax Forum 2025, που διοργανώνεται από το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Επιπλέον, ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι στοχευμένες δράσεις στέγασης θα ακολουθήσουν σύντομα προηγούμενες παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής ενός μηνιαίου ενοικίου στο 80% των ενοικιαστών και της προσαρμογής των κλιμάκων ενοικίων.

«Αναγνωρίζουμε πλήρως ότι η στέγαση αποτελεί μείζονα ανησυχία. Μέρος του πληθυσμού αντιμετωπίζει δυσκολίες στην κάλυψη των επιπέδων ενοικίου, τα οποία αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος των εξόδων των νοικοκυριών», σημείωσε ο κύριος Πιερρακάκης.