Μενού

Η βιώσιμη μετακίνηση μένει πίσω: Τι δείχνει για την Ελλάδα η νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Τα ευρήματα του ελέγχου αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα για χώρες όπως η Ελλάδα, όπου η εξάρτηση από το ΙΧ παραμένει υψηλή.

Reader symbol
Newsroom
Κίνηση τώρα
Orange Agency Press
  • Α-
  • Α+

Παρά τα δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν διοχετευθεί τα τελευταία χρόνια σε έργα βιώσιμης αστικής κινητικότητας, η μετάβαση σε λιγότερο ρυπογόνες καθημερινές μετακινήσεις στην Ευρώπη παραμένει αργή και άνιση.

Αυτό καταγράφει με σαφήνεια η Ειδική Έκθεση 05/2026 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία εξετάζει αν οι ευρωπαϊκές πολιτικές και χρηματοδοτήσεις γύρω από τα αστικά κέντρα οδηγούν σε πραγματική μείωση της χρήσης του ιδιωτικού αυτοκινήτου ή αν περιορίζονται σε αποσπασματικές παρεμβάσεις με περιορισμένο αντίκτυπο.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ